«Κάηκε» η εξαγγελία αύξησης επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ- Τι αλλάζει

«Κάηκαν» οι αυξήσεις του επιδόματος τέκνων και άλλων δύο βασικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΑ: Ως γνωστόν, βάσει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ του Σεπτέμβρη 2024, το επίδομα τέκνων Α21 (μαζί με άλλες δύο ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ) θα αυξανόταν σε ποσοστά που θα άγγιζαν ακόμη και το 60% για την τρίτη εισοδηματική κλίμακα.

Το σχέδιο όμως όχι μόνον δεν εφαρμόστηκε, αλλά μπήκε πια οριστικά στο «συρτάρι» με την Κυβέρνηση να ετοιμάζει νέες εξαγγελίες τον Σεπτέμβρη.

Μαζί με το επίδομα τέκνων, επρόκειτο να αυξηθούν και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αλλά και το επίδομα ενοικίου. Όμως τουλάχιστον για το τελευταίο η αναπροσαρμογή που είχε εξαγγελθεί δεν πρόκειται να γίνει… ποτέ. Και αυτό γιατί θεωρείται πως η αύξηση για την οποία είχε μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ της περασμένης χρονιάς, έχει καλυφθεί από την υιοθέτηση του μέτρου της επιστροφής ενοικίου που ενεργοποιείται τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Τι έχει πέσει στο τραπέζι για την τύχη των επιδομάτων

Τώρα, όσον αφορά τις αυξήσεις στις άλλες δύο ενισχύσεις (επίδομα τέκνων και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) το ένα σενάριο λέει πως αντί για φέτος η αναπροσαρμογή των ποσών θα γίνει του χρόνου, δηλαδή το 2026.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι τον Ιούλιο αναμενόταν να καταβληθούν αυξημένα ποσά του επιδόματος τέκνων Α21 (σύμφωνα πάντα με τις σχετικές εξαγγελίες), καθώς οι δικαιούχοι που ανήκουν στην 1η κλίμακα θα το έβλεπαν να αυξάνεται στα 75 ευρώ (στα 150 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα), όταν οι δικαιούχοι της 3ης εισοδηματικής κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά τέκνο θα έπαιρναν 45 ευρώ ανά τέκνο (και 90 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα).

Ειδικά, για τους δικαιούχους της 3ης κλίμακας η αύξηση αυτή χαρακτηρίστηκε «γενναία» καθώς τα ποσά θα αναπροσαρμόζονταν κατά περίπου 60%.

Σε ότι αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) έχει ανακοινωθεί η αύξηση του κατά 16%, από 216€ σε 250€ και προσαύξηση ανά παιδί από 54€ σε 75€.

Βάσει λοιπόν του ενός σεναρίου, αυτές οι αυξήσεις που επρόκειτο να ενεργοποιηθούν την φετινή χρονιά, τελικά μεταφέρονται για το 2026 και θα εξαγγελθούν… εκ νέου από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ το φετινό Σεπτέμβριο.

Και … εναλλακτικές προτάσεις για το επίδομα τέκνων

Το άλλο σενάριο για το τι θα συμβεί, αναφέρει πως η «γενναία» αναπροσαρμογή των ποσών για τους δικαιούχους της τρίτης κλίμακας του επιδόματος τέκνων έχει φύγει τελείως από το τραπέζι!

Εξετάζονται νέες εναλλακτικές προτάσεις που θα αυξάνουν τα σχετικά ποσά… αλλά σε πιο εκλογικευμένη βάση.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, οι τελικές ρυθμίσεις αναμένεται να περιληφθούν στο «πακέτο» μέτρων που θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βάσει του νέου σχεδίου που έπεσε στο τραπέζι, το εισόδημα για το επίδομα τέκνων της πρώτης κλίμακας ενδέχεται να ανέβει έως τις 12.000 ευρώ (αντί 10.500 ευρώ που είναι σήμερα) με ανάλογη αναπροσαρμογή και των άλλων κλιμακίων: Για παράδειγμα, να παίρνουν επίδομα για ένα παιδί όσοι έχουν εισόδημα ως 30.000 ευρώ (αντί 26.250 ευρώ που είναι τώρα), για δύο παιδιά όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ (αντί ως 30.000 ευρώ που είναι τώρα), για τρία παιδιά να λαμβάνουν επίδομα όσοι έχουν εισόδημα ως 40.000 ευρώ (αντί ως 37.500 ευρώ είναι τώρα) κ.ο.κ.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι οι εξαγγελίες της περσινής ΔΕΘ δεν θα εφαρμοστούν φέτος τελικά.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως η όλη διαδικασία αυξήσεων βασικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ «φρέναρε» επειδή αυτή θα έπρεπε να συνδυαστεί με μια σειρά από «κόφτες» που επρόκειτο να «πετάξουν» χιλιάδες δικαιούχους εκτός ενισχύσεων. Και όπως όλα δείχνουν οι νέοι «κόφτες» μένουν εκτός συζητήσεων.

