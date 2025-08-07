Αχαΐα: Σύγκρουση δυο φορτηγών στην 111- Ένα άτομο στο νοσοκομείο

ΝΕΟΤΕΡΟ: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό 111, στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο φορτηγά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε ένας εκ των οδηγών, ο οποίος απεγκλωβίστηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

