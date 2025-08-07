Back to Top
Αχαΐα: Σύγκρουση δυο φορτηγών στην 111- Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου

ΝΕΟΤΕΡΟ:  Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό 111, στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο φορτηγά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε ένας εκ των οδηγών, ο οποίος απεγκλωβίστηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Πρώτη Ενημέρωση (23.03): Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ της Πέμπτης (7/8) επί της Εθνικής Οδού 111, στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο ένα από τα οχήματα.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ αναμένεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

