Apple: Αυτή είναι η ημερομηνία παρουσίασης του iPhone 17

Η αναμονή πλησιάζει προς το τέλος της για την παρουσίαση του νέου iPhone, που αποτελεί τη ναυαρχίδα της Apple.

Οι καταναλωτές αναμένουν με ανυπομονησία το νέο μοντέλο, με το iPhone 17 να αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου.

Όπως μεταδίδει το MacRumors, που επικαλείται το iphone-ticker, η εκδήλωση της εταιρείας θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα, οι προπαραγγελίες αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά, στις 12 Σεπτεμβρίου και στα καταστήματα λιανικής πώλησης θα φτάσουν τα πρώτα μοντέλα IPhone 17 στις 19 του ίδιου μήνα.

Εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στην αναμονή, προκειμένου να δουν τα νέα μοντέλα, αλλά και για να παραγγείλουν το δικό τους iPhone 17 της Apple.