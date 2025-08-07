Περσείδες: Πότε κορυφώνεται η πιο θεαματική βροχή από «πεφταστέρια»

Κάθε χρόνο στα μέσα καλοκαιριού, ο ουρανός φωτίζεται από τις Περσείδες, τη δημοφιλέστερη και πιο θεαματική βροχή από «πεφταστέρια».

Το φαινόμενο σε πλήρη εξέλιξη από τις 17 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου, με την κορύφωση να αναμένεται το προσεχές τριήμερο 11–13 Αυγούστου. Τις νύχτες αυτές, όσοι βρεθούν σε σκοτεινούς ουρανούς μακριά από τα φώτα της πόλης, μπορούν να απολαύσουν έως και 100 πεφταστέρια την ώρα.

Φέτος, υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα να δούμε και βολίδες, εξαιρετικά φωτεινά μετέωρα που φωτίζουν ολόκληρο τον ουρανό και προσφέρουν ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό θέαμα.

Οι Περσείδες έχουν πάρει το όνομά τους από τον αστερισμό του Περσέα, από όπου φαίνεται να «πέφτουν». Προέρχονται από τα υπολείμματα του κομήτη Σουίφτ-Τατλ, ο οποίος χρειάζεται περίπου 133 χρόνια για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο.

Πώς να απολαύσετε τις θεαματικές Περσείδες 2025

Επιλέξτε μια σκοτεινή περιοχή, μακριά από φώτα πόλης και φωτεινές οθόνες.

Βεβαιωθείτε ότι ο ουρανός είναι καθαρός από σύννεφα.

Αναζητήστε ένα σημείο με ανεμπόδιστη θέα, χωρίς ψηλά κτίρια ή δέντρα.

Δεν χρειάζεστε κανένα ειδικό εξοπλισμό, τα πεφταστέρια είναι ορατά με γυμνό μάτι.

Κοιτάξτε προς τον αστερισμό του Περσέα, που βρίσκεται κάτω από τον αστερισμό Κασσιόπη (το χαρακτηριστικό σχήμα W).

Ιδανικές ώρες για παρατήρηση: από τα μεσάνυχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο αστερισμός του Περσέα είναι πιο ψηλά στον ουρανό. Ιδιαίτερα την νύχτα της 11ης Αυγούστου, καθώς η Σελήνη δύει στις 23:00, δημιουργώντας σκοτεινό ουρανό που ευνοεί την παρατήρηση.