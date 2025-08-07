Κλήρωση Τζόκερ: Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν - Σημειώθηκε και νέο τζακ ποτ

Έγινε η κλήρωση για το μεγαλύτερο έπαθλο όλων των εποχών
Η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 22.000.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε σήμερα (7/8).
Πρόκειται για το μεγαλύτερο διανεμόμενο έπαθλο όλων των εποχών.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 12, 18, 26, 29, 31 και Τζόκερ το 15.
Νέο τζόκερ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση όπου βρέθηκαν 4 τυχεροί που κερδίζουν από 100.000 ευρώ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr