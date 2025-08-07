Κλήρωση Τζόκερ: Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν - Σημειώθηκε και νέο τζακ ποτ

Η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 22.000.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε σήμερα (7/8).

Πρόκειται για το μεγαλύτερο διανεμόμενο έπαθλο όλων των εποχών.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 12, 18, 26, 29, 31 και Τζόκερ το 15.

Νέο τζόκερ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση όπου βρέθηκαν 4 τυχεροί που κερδίζουν από 100.000 ευρώ.