Αχαΐα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στην 111- Tι λέει η αστυνομία

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου στην 111, στο ύψος της Δαφνούλας Ερυμάνθου. με θύμα έναν 60χρονο.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία για το τροχαίο αναφέρει:

"Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες αργά το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών -Τριπόλεως. Ειδικότερα, ένας ημεδαπός άνδρας οδηγώντας ιδιωτικής χρήσης φορτηγό συγκρούστηκε με φορτηγό με επικαθήμενο, ο οδηγός του οποίου επιχειρούσε οπισθογωνία.



Διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος".