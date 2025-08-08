Αχαΐα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στην 111- Tι λέει η αστυνομία

Το θύμα από το Καρπέτα Αχαΐας υπέκυψε στα τραύματά του.
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου στην 111, στο ύψος της Δαφνούλας Ερυμάνθου. με θύμα έναν 60χρονο.
Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία για το τροχαίο αναφέρει:
"Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες αργά το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών -Τριπόλεως. Ειδικότερα, ένας ημεδαπός άνδρας οδηγώντας ιδιωτικής χρήσης φορτηγό συγκρούστηκε με φορτηγό με επικαθήμενο, ο οδηγός του οποίου επιχειρούσε οπισθογωνία.
Διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος".
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr