Δυτ. Ελλάδα: Αυτός είναι ο 42χρονος που σκοτώθηκε πέφτοντας από σκαλωσιά

Συγκίνηση και θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του Ντίνο Τσέπελε, 42 ετών, από το Φίερι της Αλβανίας, ο οποίος σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομή στη Ναύπακτο.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, εργαζόταν ως κτίστης – μάστορας και είχε μεταβεί στο εργοτάξιο για το μεροκάματο. Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τα αίτια.

Η σορός του μεταφέρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Αλβανία, όπου θα τελεστεί η κηδεία του, παρουσία συγγενών και φίλων.

Το τραγικό περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο για ακόμη μια φορά την ανάγκη τήρησης όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας στα εργοτάξια, καθώς τα εργατικά ατυχήματα εξακολουθούν να στερούν ζωές εργαζομένων που προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.

