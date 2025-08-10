Back to Top
Πάτρα: Η πινακίδα του «stop» που… μετακομίζει συνεχώς, προκαλεί κίνδυνο ατυχήματος- ΦΩΤΟ

Στη συμβολή της οδού Βότση με τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου

Εδώ και περίπου μία εβδομάδα, η πινακίδα του «stop» στη συμβολή της οδού Βότση με τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της Πάτρας, είναι πεσμένη.

Αρχικά η πινακίδα βρισκόταν στην οδό Βότση, ωστόσο, μετά από παράπονα των καταστηματαρχών που τους ενοχλούσε, μεταφέρθηκε στη Ρήγα Φεραίου.

Σήμερα, η πινακίδα τοποθετήθηκε πίσω από ένα παγκάκι, καθώς οι πεζοί σκόνταφταν επάνω της και υπήρχε κίνδυνος ατυχήματος.

