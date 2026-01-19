Το τελευταίο αντίο στην αδελφή της Βασίλισσας της Ισπανίας, Ειρήνη - Ποιοι παρέστησαν- ΦΩΤΟ

Το τελευταίο αντίο είπαν στην Ειρήνη, αδελφή της Βασίλισσας της Ισπανίας, Σοφίας. Η ταφή έγινε στο Τατόι, δίπλα στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Στη Μητρόπολη Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία, η Σοφία της Ισπανίας, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’ και η σύζυγός του Λετίθια, ο Παύλος, ο Νικόλαος και ο Φίλιππος Ντε Γκρες, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, τα παιδιά του Παύλου, η Αικατερίνη της Σερβίας, η λαίδη Κίνγκστον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος κ.α..

Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής ενώ η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα έως τις 10:30.

Κατά την έξοδο του φέρετρου από τη Μητρόπολη Αθηνών, το οποίο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ο συγκεντρωμένος κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φώναξε «αθάνατη».

Λίγο πριν τις 14:30, η σορός έφτασε στο Τατόι, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή, ολοκληρώνοντας την τελετή της κηδείας και τον τελευταίο αποχαιρετισμό στην Πριγκίπισσα Ειρήνη.