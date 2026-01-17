Back to Top
Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε στη Μαδρίτη την Ειρήνη, αδελφή της Βασίλισσας Σοφίας

Τη Δευτέρα στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία και η ταφή στο Τατόι

Η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου την αδελφή της βασίλισσας Σοφίας, Ειρήνη

Το μεσημέρι, στις 12, η σορός της μεταφέρθηκε στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Όπως αναφέρει το Hola, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία βρέθηκαν στο πλευρό των γονιών τους, του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια, προκειμένου να στηρίξουν τη βασίλισσα Σοφία στην τελετή μνήμης για την αγαπημένη της αδελφή.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι: Ινφάντα Έλενα και Ινφάντα Κριστίνα, μαζί με τα παιδιά τους, καθώς και συγγενείς και μέλη βασιλικών οικογενειών από τη Βουλγαρία και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο. Ανάμεσά τους βρέθηκαν και η Αλεξία Ντε Γκρες και μέλη της βουλγαρικής βασιλικής οικογένειας.

Τη Δευτέρα, ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ, η Ινφάντα Σοφία και η βασίλισσα Σοφία θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στις 12:00 στη Μητρόπολη Αθηνών.

Νωρίτερα, από τις πρωινές ώρες, η σορός θα τεθεί σε προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, κοντά στον μητροπολιτικό ναό. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.

Βασίλισσα Σοφία Ισπανία

