Αγρίνιο: Ο καβγάς και το ραντεβού που οδήγησε στη δολοφονία

Η τοπική κοινωνία του Λιθοβουνίου παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία του προέδρου της κοινότητας, Κώστα Αλεξανδρή.

Πίσω από το έγκλημα φαίνεται να υπάρχουν προσωπικές διαφορές,

Πληροφορίες αναφέρουν ότι για τα μάτια μια γυναίκας φαίνεται να ήρθε η ρήξη στην σχέση τους αλλά και από προσωπικά ζητήματα, αφού φαίνεται ότι οι δύο τους είχαν και οικονομικές διαφορές.

Αν και οι δύο άνδρες φέρεται πως είχαν λογομαχήσει τις προηγούμενες ημέρες για τα μάτια μιας γυναίκας, κανένας δεν περίμενε πως θα στήσει καρτέρι θανάτου στον 50χρονο.

Ήταν πολύ καλοί φίλοι. Είχαν και οικογενειακές σχέσεις και φιλικές ειδικά αυτοί οι δύο μεταξύ τους ήταν πολύ φίλοι μέχρι πριν ένα χρόνο που… που έγινε κάτι και τσακωθήκανε. Εμείς είχαμε ακούσει ότι μαλώσανε για μια γυναίκα και ότι από κει και πέρα, άρχισαν οι σχέσεις τους και δεν ήταν πάρα πολύ καλές. Δεν ήταν καθόλου καλές, είχανε σταματήσει να μιλάνε.» αναφέρει κάτοικος του χωριού στο newsit.gr

Αρκετές συναντήσεις και λογομαχίες φαίνεται να είχαν το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης, με την τελευταία μάλιστα να είναι λίγες μέρες πριν.

«Όταν έγινε αυτό… κόψανε παρτίδες και υπήρχανε και έντονες στιγμές μεταξύ τους, απ’ ό,τι γνωρίζω. Δεν είχα τύχει ποτέ μπροστά σε περιστατικό», υποστηρίζει συγχωριανός.

Αρκετοί κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι αρχές Σεπτέμβρη οι δύο άντρες είχαν κανονίσει ένα ραντεβού σε περιοχή έξω από τα χωριά που έμεναν για να λύσουν κάποιες εκκρεμότητες, ένα ραντεβού που κατέληξε με τους δύο να πιάνονται στα χέρια. «Υπήρξαν έντονες στιγμές και λογομαχίες, έξω βέβαια, όχι μπροστά σε κόσμο. Δηλαδή όχι σε καφενεία και αυτά. Αλλά δεν είχανε φτάσει ποτέ σε τέτοιο σημείο όπως σήμερα» υποστηρίζει κάτοικος.

Ο Κώστας σήμερα πήγε κανονικά στο καφενείο να πιει τον καφέ του λένε οι κάτοικοι του χωριού, όμως λίγα λεπτά μετά έφυγε. «Πήγε στο καφενείο το πρώτο, τον είδα και εγώ αλλά μετά είδε τον θύτη να περνάει με το αυτοκίνητο του μέσα στο χωριό και σηκώθηκε και έφυγε, απ’ ότι μάθαμε πήγε να τον βρει» αναφέρει θαμώνας του καφενείου.

Συγκλονισμένοι οι άνθρωποι της περιοχής μιλώντας για τον φερόμενο ως δράστη, κάνουν λόγο για ένα πολύ καλό άνθρωπο που είχε την καθημερινότητά του.

Από την άλλη, μιλούν και με τα καλύτερα λόγια για τον πρόεδρο του χωριού που δολοφονήθηκε.

Φωτογραφία – ντοκουμέντο δείχνει το αυτοκίνητο του Κώστα Αλεξανδρή γεμάτο τρύπες από τις σφαίρες.

Ο φερόμενος ως δράστης παραδόθηκε στις αρχές λέγοντας «ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», ενώ φέρεται πως τους έδωσε και την καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε.