Αγρίνιο: Έγκλημα πάθους πίσω από τη δολοφονία του Κώστα Αλεξανδρή- Ο δράστης ομολόγησε «εγώ τον σκότωσα»

«Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 44χρονος που συνελήφθη για την άγρια δολοφονία του Κώστα Αλεξανδρή, του 50χρονου πρόεδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου Αγρινίου.

Ο 44χρονος παραδόθηκε στις αρχές ενώ φέρεται πως τους έδωσε και τη μοιραία καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε μέχρι θανάτου τον κοινοτάρχη.

Οι αστυνομικοί «βλέπουν» έγκλημα πάθους πίσω τη δολοφονία που έγινε σήμερα το πρωί (17.01.2026) στο Αγρίνιο και προκάλεσε αναστάτωση σε όλη την περιοχή. Αν και οι 2 άνδρες φέρεται πως είχαν λογομαχήσει τις προηγούμενες ημέρες, κανένας δεν περίμενε πως ο 44χρονος θα στήσει καρτέρι θανάτου στον 50χρονο.

Δράστης και θύμα φέρεται πως είχαν κλείσει ραντεβού στην περιοχή της Μακρυνείας. Όταν ο 50χρονος έφτασε στο σημείο με το αυτοκίνητό του, ο 44χρονος ξεκίνησε να πυροβολεί. Φωτογραφία – ντοκουμέντο δείχνει το αυτοκίνητο του Κώστα Αλεξανδρή γεμάτο τρύπες από τις σφαίρες.