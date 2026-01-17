Πύργος Ηλείας: Σύλληψη άνδρα για ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιγνίων- ΦΩΤΟ

Απειλώντας με μαχαίρι αφαίρεσε 960 ευρώ
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε περιοχή της Ηλείας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου 2026 στον Πύργο, όταν ο κατηγορούμενος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα τύπου full face, εισήλθε σε κατάστημα τυχερών παιγνίων και, υπό την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε από υπάλληλο το χρηματικό ποσό των 960 ευρώ.
Έπειτα από έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του δράστη, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Κατά την προανάκριση, ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το χρηματικό ποσό που είχε αφαιρέσει.
Σε έρευνες που ακολούθησαν, έπειτα από υπόδειξη του κατηγορούμενου, εντοπίστηκαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων στον Πύργο το μπουφάν που φορούσε κατά τη διάπραξη της ληστείας, καθώς και το μαχαίρι (σουγιάς) που χρησιμοποίησε. Παράλληλα, κατασχέθηκε μοτοποδήλατο που είχε χρησιμοποιηθεί για τη διαφυγή του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
Τσελέντης για Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες να γράφουν βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ!
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Επισήμως σε καρναβαλικούς ρυθμούς η πόλη- Η τελετή παράδοσης του λαβάρου στο δημαρχείο
Εξαφάνιση Λόρα: Πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο για ένα 16χρονο παιδί, λένε οι αρχές
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr