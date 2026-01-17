Πύργος Ηλείας: Σύλληψη άνδρα για ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιγνίων- ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε περιοχή της Ηλείας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου 2026 στον Πύργο, όταν ο κατηγορούμενος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα τύπου full face, εισήλθε σε κατάστημα τυχερών παιγνίων και, υπό την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε από υπάλληλο το χρηματικό ποσό των 960 ευρώ.

Έπειτα από έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του δράστη, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Κατά την προανάκριση, ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το χρηματικό ποσό που είχε αφαιρέσει.