Τσελέντης για Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες να γράφουν βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ!

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του σεισμολόγου Άκης Τσελέντης στην ανάρτηση του συναδέλφου του Γεράσιμου Παπαδόπουλου με αφορμή τη συστάδα σεισμών στην Κυλλήνη.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, «όλα ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ενός συναδέλφου ότι "ο εγκέλαδος μας χρωστά 6R στην περιοχή!". Δηλαδή εν μέσω του ψύχους να έχουμε τις οικογένειες με παιδιά έξω».

«Αγαπητέ συνάδελφε οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα ρίχτερ σε τεφτέρια!» συνέχισε ο Άκης Τσελέντης.

Όσον αφορά την περιοχή της Κυλλήνης προσθέτει ότι «δεν βλέπω συγκεκριμένο λόγο πανικού. Αν θα γίνει σεισμός 6R θα είναι εντελώς τυχαίο όπως σε 5 περιπτώσεις περιοχών που ανέφερε πρόσφατα αντίστοιχες ανακοινώσεις το ίδιο άτομο. Δηλαδή παίζουμε ΛΟΤΟ με σεισμούς. "Αν μας κάτσει δοξαστήκαμε"…»



Όλη η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

«Η διαχείριση της σεισμικής πληροφορίας απαιτεί σοβαρότητα με έμφαση την ψυχολογία των κατοίκων και μείωση του πανικού»

Μολονότι πρόσφατα είχα μια μικρή απουσία από τα ΜΜΕ (για τοὺς γνωστούς λόγους) αναγκάστηκα να βγω χθες στον έγκριτο φίλο δημοσιογράφο Μάκη Νοδάρο αν και δεν ήμουν fit.

Ο λόγος ήταν ότι δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα από έντρομους κατοίκους στη ΒΔ Πελοπόννησο και Ζάκυνθο που με ρωτούσαν θα μείνουν το βράδυ έξω στη παγωνιά!

Όλα ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ενός συναδέλφου ότι «ο εγκέλαδος μας χρωστά 6R στην περιοχή!

Δηλαδή εν μέσω του ψύχους να έχουμε τις οικογένειες με παιδιά έξω.

Αγαπητέ συνάδελφε οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα ρίχτερ σε τεφτέρια!

Μελετώντας τον χάρτη μικρο σεισμικής έξαρσης σε όλη τη χώρα υπάρχουν περιοχές με σεισμολογικά χαρακτηριστικά τα ίδια με αυτά που καταγράψαμε στο Αρκούδι.