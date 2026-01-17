Εξαφάνιση Λόρα: Πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο για ένα 16χρονο παιδί, λένε οι αρχές

Δέκα ολόκληρες μέρες μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, η υπόθεση όχι μόνο παραμένει ανεξιχνίαστη αλλά αποκτά ολοένα και πιο σύνθετα χαρακτηριστικά.

Οι πρώτες ενδείξεις απομακρύνουν τις αρχές από το σενάριο μιας απλής φυγής ανηλίκου και στρέφουν την έρευνα σε ένα ενδεχόμενο που προκαλεί έντονο προβληματισμό, ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εξαφάνισης, ασυνήθιστο για ένα παιδί μόλις 16 ετών.

Οι κινήσεις της Λορας πριν χαθούν τα ίχνη της δείχνουν προετοιμασία. Χρόνοι, διαδρομές και επιλογές που εξετάζονται μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας και μαρτυριών, συνθέτουν ένα παζλ με πολλά κενά αλλά και κρίσιμα ερωτήματα: υπήρχε τρίτο πρόσωπο που την καθοδήγησε ή προσπαθούσε να ξεφύγει από μια κατάσταση που θεωρούσε αδιέξοδη;

Την ώρα που οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το νήμα, η εικόνα της ανήλικης έχει γίνει σύμβολο αγωνίας. Η φωτογραφία της βρίσκεται αναρτημένη σε δεκάδες στάσεις λεωφορείων και δημόσια σημεία σε Αθήνα και άλλες πόλεις.