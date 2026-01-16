Νέες μαρτυρίες για την Λόρα «Έλεγε ότι την είχε κουρέψει ο πατέρας της επειδή ζήτησε να πάει σε κομμωτήριο»

Τι λενε φίλοι της Λόρας
Άφαντη για ένατη μέρα είναι η Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα.
Το τελευταίο επιβεβαιωμένο στίγμα της 16χρονης ήταν σε κατάστημα στου Ζωγράφου ενώ εντοπίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων η τσάντα της μαζί με δύο μπουφάν, βιβλία και ένα πάσο. Πλέον οι Αρχές έχουν ανοίξει και έρευνες σε σταθμούς ΚΤΕΛ, λιμάνια και στο αεροδρόμιο ζητώντας λίστες με ονόματα για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο άτομο που μπορεί να έχει ταξιδέψει με πλαστά στοιχεία.
Την ίδια στιγμή, συμμαθήτρια της Λόρας περιέγραψε ένα περιστατικό στο οποίο «έλεγε ότι την είχε κουρέψει ο πατέρας της επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο», «Ήταν πολύ ανήσυχη γενικά. Καταρχάς έλεγε πως την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, έλεγε πως την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο». Τότε, σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία της συμμαθήτριας στο MEGA, η Λόρα «το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της και ξαφνικά, επειδή όμως φοβήθηκε ότι θα την μαλώσουν, τα αρνήθηκε όλα και μας έβγαλε όλους ψεύτες».
Οι γονείς «φύγανε για Αθήνα»
Η γειτόνισσα της οικογένειας της Λόρας, κυρία Μαρία, περιέγραψε πως η 16χρονη «ήταν ξάπλα σε ένα κρεβάτι και έπαιζε με το κινητό της». Μέσα στο σπίτι, «γελούσαν, μιλούσαν, κάτσαμε να φάμε, δεν ήταν “ανάποδοι”». Χαρακτήρισε τη μητέρα «κλειστό» χαρακτήρα ενώ ανέφερε πως η οικογένεια πήγαινε στη θάλασσα και σε μαγαζιά της περιοχής. Οι γονείς της 16χρονης, σύμφωνα με την κυρία Μαρία, την Πέμπτη (15/1) «φύγανε με μια βαλιτσούλα για την Αθήνα».
«Πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της»
«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλούσαμε και να μου έλεγε “πρέπει να κλείσω γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό”. Σε όλα αυτά που γίνονταν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (μητέρα). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα τη μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της» είχε πει εχθές Πέμπτη (15/1) συμμαθήτριά της στο MEGA.
Σύμφωνα με την ίδια, η Λόρα «μας περιέγραφε κάτι περιστατικά» όπως ότι «τη μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές δουλειές, ότι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό με το παραμικρό. Της είχε πει “πλύνε τα πιάτα”, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό».
«Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της. Η μαμά της απ' ό,τι ξέρω σε όλα αυτά είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, κυρίως για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο μέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ» ανέφερε.
«Μας έλεγε ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα γιατί τον έψαχναν τον πατέρα»
«Τον τελευταίο καιρό δεν κάναμε παρέα, αλλά κάναμε πάρα πολλή όσο ήταν στο δικό μου σχολείο, σε αυτό το ιδιωτικό που λένε στην Πάτρα. Γενικά ήταν πάρα πολύ κλειστό παιδί και γενικά την είχε δυσκολέψει πάρα πολύ η αλλαγή από Γερμανία-Ελλάδα. Και ήθελε προφανώς σε κάποιον να μιλήσει. Και εμείς την κάναμε παρέα αλλά αυτή ξεκίνησε να μας ανοίγεται από τις πρώτες δύο μέρες που την κάναμε παρέα γιατί προφανώς ήθελε να μιλήσει σε κάποιον» είχε πει παλιά συμμαθήτρια της Λόρας.
Σύμφωνα με την ίδια, η Λόρα «μας είχε πει ότι την είχε πάρει μία μονάδα για κακοποιημένα παιδιά. Μας έλεγε ότι ο μπαμπάς της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να τη βγάλει. Μας έλεγε κιόλας ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί τον έψαχναν τον πατέρα της. Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει “αφού δεν ξέρεις ελληνικά γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;”. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρουν».
