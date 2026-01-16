Νέες μαρτυρίες για την Λόρα «Έλεγε ότι την είχε κουρέψει ο πατέρας της επειδή ζήτησε να πάει σε κομμωτήριο»

Τι λενε φίλοι της Λόρας

Άφαντη για ένατη μέρα είναι η Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο στίγμα της 16χρονης ήταν σε κατάστημα στου Ζωγράφου ενώ εντοπίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων η τσάντα της μαζί με δύο μπουφάν, βιβλία και ένα πάσο. Πλέον οι Αρχές έχουν ανοίξει και έρευνες σε σταθμούς ΚΤΕΛ, λιμάνια και στο αεροδρόμιο ζητώντας λίστες με ονόματα για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο άτομο που μπορεί να έχει ταξιδέψει με πλαστά στοιχεία. Την ίδια στιγμή, συμμαθήτρια της Λόρας περιέγραψε ένα περιστατικό στο οποίο «έλεγε ότι την είχε κουρέψει ο πατέρας της επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο», «Ήταν πολύ ανήσυχη γενικά. Καταρχάς έλεγε πως την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, έλεγε πως την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο». Τότε, σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία της συμμαθήτριας στο MEGA, η Λόρα «το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της και ξαφνικά, επειδή όμως φοβήθηκε ότι θα την μαλώσουν, τα αρνήθηκε όλα και μας έβγαλε όλους ψεύτες».

Οι γονείς «φύγανε για Αθήνα»

Η γειτόνισσα της οικογένειας της Λόρας, κυρία Μαρία, περιέγραψε πως η 16χρονη «ήταν ξάπλα σε ένα κρεβάτι και έπαιζε με το κινητό της». Μέσα στο σπίτι, «γελούσαν, μιλούσαν, κάτσαμε να φάμε, δεν ήταν “ανάποδοι”». Χαρακτήρισε τη μητέρα «κλειστό» χαρακτήρα ενώ ανέφερε πως η οικογένεια πήγαινε στη θάλασσα και σε μαγαζιά της περιοχής. Οι γονείς της 16χρονης, σύμφωνα με την κυρία Μαρία, την Πέμπτη (15/1) «φύγανε με μια βαλιτσούλα για την Αθήνα».

«Πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της»

«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλούσαμε και να μου έλεγε “πρέπει να κλείσω γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό”. Σε όλα αυτά που γίνονταν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (μητέρα). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα τη μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της» είχε πει εχθές Πέμπτη (15/1) συμμαθήτριά της στο MEGA. Σύμφωνα με την ίδια, η Λόρα «μας περιέγραφε κάτι περιστατικά» όπως ότι «τη μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές δουλειές, ότι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό με το παραμικρό. Της είχε πει “πλύνε τα πιάτα”, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό». «Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της. Η μαμά της απ' ό,τι ξέρω σε όλα αυτά είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, κυρίως για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο μέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ» ανέφερε.