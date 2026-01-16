Εξαφανιση Λόρας: Η 16χρονη είχε φωτοτυπία το διαβατήριο της μητέρας της- Την ψάχνουν και στη Γερμανία

Πώς απέκτησε ταξιδιωτικά έγγραφα
Η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία και πλήθος ερωτηματικών, καθώς οι ημέρες περνούν και η ανήλικη παραμένει άφαντη.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να εντείνουν τους προβληματισμούς γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η τηλεόραση του Alpha, η μητέρα της Λόρας κατέθεσε στις Αρχές ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο: περίπου έναν μήνα πριν από την εξαφάνιση, η 16χρονη φέρεται να είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της. Το γεγονός αυτό έχει σημάνει συναγερμό στους ερευνητές, καθώς μητέρα και κόρη μοιάζουν αρκετά εμφανισιακά, στοιχείο που θα μπορούσε να διευκολύνει τη χρήση των προσωπικών εγγράφων.
Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το ανήλικο κορίτσι να είχε τον χρόνο και τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε τρίτο πρόσωπο, με σκοπό την έκδοση νέου διαβατηρίου ή τη χρήση των στοιχείων της μητέρας της για μετακινήσεις, ενδεχομένως και εκτός χώρας.
Στη Γερμανία ψάχνουν την 16χρονη
Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, σύμφωνα με το newsit.gr εκτιμούν οι αναλυτές της αστυνομίας ότι βρίσκεται πλέον η Λόρα.Τα νέα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα η 16χρονη μαθήτρια έψαχνε εναγωνίως πλαστά έγγραφα προκειμένου να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
Γι’ αυτό το λόγο η μαθήτρια συγκέντρωνε χρήματα τους τελευταίους μήνες, ενώ στην Αθήνα έμεινε λίγες ημέρες μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία να φύγει στο εξωτερικό.
Μάλιστα είτε χρησιμοποίησε πτήση αεροπορικής εταιρείας ξένης χώρας είτε λεωφορείο που αναχωρεί από την Αθήνα με προορισμό το Μόναχο.
Όλα δείχνουν πως χρησιμοποιώντας έγγραφα που κατάφερε να αποκτήσει πιθανότητα από το διαδίκτυο μετά από αναζήτηση που έκανε το τελευταίο διάστημα στο ίντερνετ, κατάφερε με αυτά να φύγει εκτός ελληνικών συνόρων με πιθανότερο προορισμό τη Γερμανία.
Γι’ αυτό εκτιμούν οι αναλυτές δεν υπήρξε κανένα άλλο βίντεο καμία άλλη κάμερα που να καταγράφει τη Λόρα από το μεσημέρι του Σαββάτου.
Όλες οι μαρτυρίες είχαν συγκεντρωθεί και αναλύθηκαν μία προς μία, όμως αποδείχθηκε ότι σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις το πρόσωπο δεν ήταν η 17χρονη μαθήτρια.
Με τα νέα δεδομένα λοιπόν η Ελληνική Αστυνομία φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με τις γερμανικές αρχές προκειμένου να εντοπίσει κινήσεις της μαθήτριας αλλά και τον τελικό προορισμό της
