Εξαφανιση Λόρας: Η 16χρονη είχε φωτοτυπία το διαβατήριο της μητέρας της- Την ψάχνουν και στη Γερμανία

Η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία και πλήθος ερωτηματικών, καθώς οι ημέρες περνούν και η ανήλικη παραμένει άφαντη.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να εντείνουν τους προβληματισμούς γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η τηλεόραση του Alpha, η μητέρα της Λόρας κατέθεσε στις Αρχές ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο: περίπου έναν μήνα πριν από την εξαφάνιση, η 16χρονη φέρεται να είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της. Το γεγονός αυτό έχει σημάνει συναγερμό στους ερευνητές, καθώς μητέρα και κόρη μοιάζουν αρκετά εμφανισιακά, στοιχείο που θα μπορούσε να διευκολύνει τη χρήση των προσωπικών εγγράφων.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το ανήλικο κορίτσι να είχε τον χρόνο και τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε τρίτο πρόσωπο, με σκοπό την έκδοση νέου διαβατηρίου ή τη χρήση των στοιχείων της μητέρας της για μετακινήσεις, ενδεχομένως και εκτός χώρας.