Εξαφάνιση Λόρας: Υπόνοιες ότι έχει φύγει από την Αθήνα- Στο «στόχαστρο» πτήσεις, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Η αγωνία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εντείνεται, καθώς αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημείο όπου εντοπίστηκε ήταν ένα κατάστημα στην περιοχή του Ζωγράφου, την ίδια ημέρα της εξαφάνισής της. Από εκείνη τη στιγμή και για όγδοη συνεχόμενη ημέρα, δεν έχει προκύψει κανένα νέο ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό της.

Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Παίδων βρέθηκαν προσωπικά της αντικείμενα, μεταξύ των οποίων η τσάντα της, δύο μπουφάν, βιβλία και ένα πάσο. Ωστόσο, και μετά τον εντοπισμό αυτών, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να βοηθά τις έρευνες.

Τέλος, η ανήλικη δεν έχει χρησιμοποιήσει το κινητό της με ενεργή κάρτα SIM, καθώς φαίνεται να γνωρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να εντοπιστεί από τις Αρχές.



Οι Αρχές έχουν ανοίξει, πλέον, τις έρευνες σε σταθμούς ΚΤΕΛ, σε λιμάνια και στην περιοχή του αεροδρομίου, ζητώντας λίστες με ονόματα, σύμφωνα με το protothema. για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο άτομο που μπορεί να έχει ταξιδέψει με πλαστά στοιχεία.

Ιδιαίτερο βάρος έχει πέσει στις πτήσεις για Γερμανία, ενώ το γεγονός πως η 16χρονη δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Επιπρόσθετα, οι αξιωματικοί της Αστυνομίας περιμένουν στοιχεία και από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.