Πάτρα- Εξαφάνιση Λόρας: Αναφορά ότι είδαν στην Αγίας Σοφίας τη 16χρονη- Εξετάζεται κάθε πληροφορία

Σε αυξημένη κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές της Πάτρας το βράδυ της Παρασκευής, μετά από πληροφορία που έφτασε στις αρμόδιες υπηρεσίες και ανέφερε πιθανή εμφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία έχει δηλωθεί ως αγνοούμενη, από τις 8 Ιανουαρίου, από το Ρίο.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, η ανήλικη φέρεται να εθεάθη στην πλατεία Κεφαλληνίας, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Όπως, φέρεται να ανέφερε μάρτυρας στις αρχές, η 16χρονη καθόταν σε παγκάκι από την πλευρά της οδού Μολάων και φορούσε ροζ μπουφάν. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν την πληροφορία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πράγματι ήταν η 16χρονη.

Η εξαφάνιση της ανήλικης έχει δηλωθεί επισήμως και για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται μαρτυρίες, καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, καθώς και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, εξετάζοντας όλες τις αναφορές που σχετίζονται με την εξαφάνιση της ανήλικης.