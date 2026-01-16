Μυστήριο με την εξαφάνιση της Λόρας: Τι κατέθεσε η μητέρα της

Για όγδοη ημέρα παραμένει εξαφανισμένη η 16χρονη Λόρα, βυθίζοντας στο σκοτάδι κάθε ελπίδα της οικογένειάς της να βρεθεί έγκαιρα.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στα σημείο που η 16χρονη έχει καταγραφεί να κινείται για τελευταία φορά, αλλά και στην οδό που είχε ζητήσει να αποβιβαστεί στην Αθήνα.

Ψάχνουν ένα ίχνος της, κάποιον που την είδε τελευταία φορά ή εκείνον που ίσως να ξέρει περισσότερα από όσα λέει, για το πού βρίσκεται η 16χρονη.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν για συμπληρωματικές καταθέσεις τους γονείς της στην Ασφάλεια Πάτρας. Στις αρχικές τους καταθέσεις δεν είχαν αναφέρει ότι για κάποιο διάστημα τούς είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια για πιθανή κακοποίηση.



«Ο πατέρας της Λόρας είναι αυστηρός. Δεν ήθελε να περνάει πολλές ώρες στα social media και τσακώνονταν, αλλά δεν την έχει κακοποιήσει ποτέ», κατέθεσε η μητερα της Λόρας στις Αρχές.



Ο ετεροθαλής αδερφός της 16χρονης, εντοπίστηκε στο Αμβούργο, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ένα παιδί που δεν έχει πλέον καμία επικοινωνία με την οικογένεια, όπως είπε στις αρχές.



«Μιλούσαμε σπάνια. Δεν μου είχε πει για κάποιο ενδεχόμενο ταξίδι. Δεν μου είχε πει ότι θέλει να έρθει να με δει στη Γερμανία. Οι επαφές μας τα τελευταία χρόνια ήταν αραιές», είπε ο αδερφός της 16χρονης.

Την ψάχνουν νύχτα – μέρα

Σημείο – κλειδί, θεωρείται η οδός Αιγαίου, στου Ζωγράφου. Το σημείο που η 16χρονη είχε ζητήσει να αποβιβαστεί από το ταξί.

Με περιπολίες ερευνούν πιθανά σημεία που θα μπορούσε να έχει βρει καταφύγιο, η Λόρα. Η ανήλικη έχει καλά οργανωμένο σχέδιο γιατί δεν θέλει να γυρίσει σπίτι της, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πέταξε τη σχολική της τσάντα στα σκουπίδια μέσα στην οποία υπήρχαν μπουφάν και ρούχα για να μην την αναγνωρίσει κανείς, αφού οι γονείς της γνώριζαν το ρουχισμό της.