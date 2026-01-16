Πιερία: Ισόβια στην 34χρονη που σκότωσε κι έθαψε στην αυλή του σπιτιού της τον 58χρονο σύντροφό της

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας στην 34χρονη, η οποία καταδικάστηκε για τη δολοφονία του 58χρονου συντρόφου της, τη σορό του οποίου έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, στη Λεπτοκαρυά Πιερίας.

Το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο και απασχόλησε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, ωστόσο αποκαλύφθηκε 5 μήνες αργότερα, όταν η 35χρονη υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της.

Όλο το προηγούμενο διάστημα η ίδια δήλωνε άγνοια για την τύχη του θύματος και, μάλιστα, εμφανίζονταν σε τηλεοπτικές εκπομπές να αγωνιά για την εξαφάνισή του, την οποία είχε δηλώσει η ίδια στους αστυνομικούς. Τελικά, η υπόθεση της δολοφονίας αποκαλύφθηκε το Φεβρουάριο του επόμενου έτους όταν κλήθηκε να δώσει μία ακόμη κατάθεση στις Αρχές, υπέπεσε σε αντιφάσεις και συνελήφθη.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας, η 34χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, τονίζοντας ότι όλα έγιναν πάνω σε καβγά. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, παρόλο που η ίδια υποστήριξε ότι ο θάνατος του συντρόφου της ήταν αποτέλεσμα σωματικής βλάβης από αμέλεια, ζητώντας επιπλέον να της κριθεί με μειωμένο καταλογισμό λόγω χρόνιας χρήσης ουσιών.