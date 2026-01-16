Πάτρα: Γκρεμίζεται μόνο του- Το χάλασμα και η ανησυχία για τα ετοιμόρροπα τμήματα- ΦΩΤΟ

Μπορεί να πει κανείς ότι γκρεμίζεται μόνο του πια. Ο λόγος για παλιό οίκημα στην Άνω Πόλη της Πάτρας, στην οδό Βότσαρη.

Το κτίσμα είναι μισογκρεμισμένο και οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές.

Όπως καταγγέλλεται στο thebest, το κτίσμα κατέρρευσε πριν περίπου δύο μήνες κι "έκτοτε κάθε φορά που έχει κακό καιρό πέφτει και από ένα ακόμα τμήμα του κτιρίου

Την ίδια ώρα "τα μπάζα βρίσκονται στο δρόμο όπου δυσκολεύουν την κυκλοφορία" και εκφράζεται ανησυχία για το ενδεχόμενο να τραυματιστεί κάποιος περαστικός.

"Υπάρχουν τμήματα του κτιρίου, τα οποία είναι έτοιμα να πέσουν ανά πάσα στιγμή, με απρόβλεπτο φυσικά τρόπο και τα οποία είναι σε θέση τέτοια που θα μπορούσαν πέφτοντας να τραυματίσουν κάποιον περαστικό ή να προκαλέσουν ατύχημα πέφτοντας πάνω σε κάποιο περαστικό αυτοκίνητο. Ο δήμος εκτός από το να βάλει μία πρόχειρη κορδέλα δεν έχει δράσει με κανέναν άλλο τρόπο για την επίλυση αυτού του ζητήματος", σύμφωνα με την καταγγελία.

