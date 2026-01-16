Back to Top
Τι είναι τα νέφη Virga που εμφανίστηκαν στον ουρανό της Αττικής

Εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο

Ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο, τα νέφη Virga, εμφανίστηκε την Παρασκευή, στον ουρανό της Αττικής και το meteo εξηγεί πώς δημιουργείται.

Όπως αναφέρει το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών «πρόκειται για υετό που ξεκινά από τα σύννεφα, αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα, χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα.

Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.

Ένα όμορφο παράδειγμα του πόσο δυναμική και πολύπλοκη είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και σε μια φαινομενικά ήρεμη ημέρα»

 

