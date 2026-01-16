Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιατί έχουμε την ίδια αφίσα με πέρυσι;

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιατί έχουμε την...
Βασίλης Τσελίκης
[email protected]

Τι αναφέρει ο Παύλος Σκούρας

Για ακόμη μια χρονιά, η αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού διατηρεί σταθερή μορφή (είναι η ίδια με πέρυσι).

«Το σκεπτικό είναι να παρουσιάζουμε μια σταθερή αφίσα κάθε χρόνο, με σταθερή σκέψη και αισθητική», λέει στο thebest.gr ο Παύλος Σκούρας, Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, απαντώντας στα δεκάδες σχόλια των Πατρινών στα social media.

Ο κ. Σκούρας σημείωσε πως «η επιλογή αυτή ακολουθεί πρακτικές άλλων μεγάλων καρναβαλιών στην Ευρώπη, όπου η σταθερότητα στο οπτικό στυλ βοηθά το κοινό να αναγνωρίζει άμεσα τη γιορτή. Η αφίσα φέρει το λογότυπο της ΚΕΔΗΠ, συνδέοντας έτσι την εικόνα με τον θεσμό που οργανώνει και υποστηρίζει το Πατρινό Καρναβάλι, ενώ παράλληλα στέλνει ένα μήνυμα συνέχειας και παράδοσης».

«Με τη σταθερή αφίσα θέλουμε να ενισχύσουμε την αναγνωρισιμότητα του Καρναβαλιού και να περάσουμε στο κοινό την ιδέα ότι το Πατρινό Καρναβάλι είναι μια γιορτή που ανήκει σε όλους», κατέληξε ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ.

Ειδήσεις Τώρα

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο Διόνυσος Βασιλιάς Καρνάβαλος και τα εντυπωσιακά άρματα

Καρυστιανού: Δεν το περίμενα ότι θα φτάσω εδώ, δεν ξεκίνησα να γίνω πολιτικός

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο η 24χρονη που έπεσε σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι 2026 Αφίσα Παύλος Σκούρας ΚΕΔΗΠ

Ειδήσεις