Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιατί έχουμε την ίδια αφίσα με πέρυσι;

Για ακόμη μια χρονιά, η αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού διατηρεί σταθερή μορφή (είναι η ίδια με πέρυσι).

«Το σκεπτικό είναι να παρουσιάζουμε μια σταθερή αφίσα κάθε χρόνο, με σταθερή σκέψη και αισθητική», λέει στο thebest.gr ο Παύλος Σκούρας, Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, απαντώντας στα δεκάδες σχόλια των Πατρινών στα social media.

Ο κ. Σκούρας σημείωσε πως «η επιλογή αυτή ακολουθεί πρακτικές άλλων μεγάλων καρναβαλιών στην Ευρώπη, όπου η σταθερότητα στο οπτικό στυλ βοηθά το κοινό να αναγνωρίζει άμεσα τη γιορτή. Η αφίσα φέρει το λογότυπο της ΚΕΔΗΠ, συνδέοντας έτσι την εικόνα με τον θεσμό που οργανώνει και υποστηρίζει το Πατρινό Καρναβάλι, ενώ παράλληλα στέλνει ένα μήνυμα συνέχειας και παράδοσης».

«Με τη σταθερή αφίσα θέλουμε να ενισχύσουμε την αναγνωρισιμότητα του Καρναβαλιού και να περάσουμε στο κοινό την ιδέα ότι το Πατρινό Καρναβάλι είναι μια γιορτή που ανήκει σε όλους», κατέληξε ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ.