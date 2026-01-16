Νέα λύση για τους οφειλέτες πριν τον πλειστηριασμό: όσα πρέπει να γνωρίζουν- «Στην πρώτη γραμμή η Πάτρα»

Τη νέα αυτή ρύθμιση και τη σημασία της για την πράξη αναλύει στο thebest.gr η Πατρινή δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου , εξειδικευμένη σε υποθέσεις κόκκινων δανείων και ιδιοκτήτρια του δικηγορικού γραφείου MMLEGAL στην Αθήνα. Όπως επισημαίνει, η Πάτρα συγκαταλέγεται στις πόλεις που έχουν πληγεί έντονα από την υπερχρέωση και την κλιμάκωση των πλειστηριασμών. « Το φαινόμενο αυτό αποτυπώνεται καθημερινά στη δικαστηριακή πράξη και στην κοινωνική πραγματικότητα της πόλης. Η ενεργοποίηση της ρύθμισης του άρθρου 998 § 6 ΚΠολΔ ανοίγει πλέον τον δρόμο για πιο λειτουργικές και οριστικές λύσεις, πριν η υπόθεση οδηγηθεί αναπόφευκτα στο στάδιο του πλειστηριασμού».

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όμως, τίθεται σε εφαρμογή μια κρίσιμη νέα δυνατότητα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τους οφειλέτες της περιοχής, προσφέροντας μια θεσμικά ελεγχόμενη διέξοδο πριν από τον πλειστηριασμό ακινήτου. Πρόκειται για τη δυνατότητα ελεύθερης εκποίησης του κατασχεθέντος ακινήτου πριν από τον πλειστηριασμό , κατόπιν δικαστικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 998 § 6 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5221/2025.

Η Πάτρα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή των πλειστηριασμών και των κόκκινων δανείων , με δεκάδες υποθέσεις να φτάνουν καθημερινά στα δικαστήρια και πολλά νοικοκυριά να βρίσκονται ένα βήμα πριν την απώλεια της περιουσίας τους.

Η νέα διάταξη προβλέπει ότι, με αίτηση αποκλειστικά του οφειλέτη, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την πώληση του κατασχεθέντος ακινήτου σε τρίτο, πριν από τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού.

«Με αίτηση αποκλειστικά του οφειλέτη, το δικαστήριο του άρθρου 933 ΚΠολΔ, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να επιτρέψει την πώληση του κατασχεθέντος ακινήτου σε τρίτο, με τίμημα που καθορίζεται από το ίδιο το δικαστήριο. Η πώληση διενεργείται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, υπό την ιδιότητά του ως οργάνου της εκτέλεσης, το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού και με ταυτόχρονη εξόφληση του τιμήματος. Αν η πώληση δεν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας, ο πλειστηριασμός διεξάγεται κανονικά».

Η κ. Μοσχοπούλου διευκρινίζει ότι η ελεύθερη εκποίηση δεν αποτελεί ιδιωτική αγοραπωλησία: «Η ελεύθερη εκποίηση του άρθρου 998 § 6 ΚΠολΔ δεν συνιστά εκούσια αγοραπωλησία κατά το δίκαιο του Αστικού Κώδικα. Πρόκειται για μέτρο ενταγμένο στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, το οποίο υποκαθιστά λειτουργικά τον πλειστηριασμό. Το καταβαλλόμενο τίμημα επέχει θέση πλειστηριάσματος, ακολουθείται η διαδικασία κατάταξης των δανειστών και ο αγοραστής αποκτά τα δικαιώματα του υπερθεματιστή. Η διαδικασία τελεί υπό πλήρη δικαστικό έλεγχο και διέπεται από τους κανόνες της αναγκαστικής εκτέλεσης».

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ασφαλιστικές δικλείδες που συνοδεύουν τη νέα ρύθμιση: «Η τροποποίηση του άρθρου 998 § 6 ΚΠολΔ, όπως έχει αναδειχθεί και στη θεωρία, συνοδεύεται από σημαντικές ασφαλιστικές δικλείδες:

● το τίμημα της ελεύθερης εκποίησης δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων που αποδέχεται η νομολογία σε σχέση με την τιμή πρώτης προσφοράς,

● η αίτηση κοινοποιείται στον επισπεύδοντα και στους ενυπόθηκους ή προσημειούχους δανειστές,

● το δικαστήριο εξετάζει αν η ελεύθερη πώληση δεν καταστρατηγεί, σε ουσιώδη βαθμό, τα συμφέροντα των δανειστών.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ της ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης της εκτέλεσης και της προστασίας όλων των εμπλεκομένων.

Αξιοσημείωτο είναι, όπως τονίζει, η κ. Μοσχοπούλου, ότι το Πρωτοδικείο Πατρών έχει ήδη δείξει τον δρόμο από το παρελθόν: «Σημαντικό είναι ότι η ελληνική νομολογία δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών - όταν είχε για μικρό διάστημα ισχύσει η εν λόγω διάταξη- αντιμετωπίσει αντίστοιχες υποθέσεις ελεύθερης εκποίησης με ρεαλισμό και θεσμική συνέπεια, αναγνωρίζοντας ότι σε περιπτώσεις ύπαρξης πραγματικού αγοραστικού ενδιαφέροντος η ελεύθερη εκποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της εκτέλεσης. Η πρακτική αυτή έχει συμβάλει στον περιορισμό των εξόδων, στην αποφυγή άγονων διαδικασιών και στη διασφάλιση καλύτερης ικανοποίησης των πιστωτών, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του οφειλέτη».

Τέλος, η κ. Μοσχοπούλου επισημαίνει ότι καθοριστικό ρόλο παίζει η έγκαιρη και σωστή προετοιμασία των οφειλετών.

Ο οφειλέτης πρέπει:

● να κινηθεί εγκαίρως, πριν η διαδικασία καταστεί μη αναστρέψιμη,

● να διαθέτει πραγματικό και αποδεδειγμένο αγοραστικό ενδιαφέρον,

● να υποστηρίξει την αίτηση με πλήρη και τεκμηριωμένα στοιχεία.

Όπως καταλήγει, η ενεργοποίηση του άρθρου 998 § 6 ΚΠολΔ από 1.1.2026 προσφέρει μια ρεαλιστική και θεσμικά ελεγχόμενη διέξοδο πριν τον πλειστηριασμό. Ιδίως για πόλεις όπως η Πάτρα, που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από κόκκινα δάνεια και διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, η ρύθμιση αυτή μπορεί να συμβάλει σε πιο ουσιαστικές και οριστικές λύσεις, όταν εφαρμόζεται σωστά.