Πύργος: Στη φυλακή ο 48χρονος που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύζυγό του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία ο 48χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι προσπάθησε να δολοφονήσει την σύζυγό του, στο σπίτι τους στον Πύργο.

Πριν από λίγη ώρα, ολοκληρώθηκε η απολογία του κατηγορούμενου ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, η οποία διέταξε την προφυλάκισή του, με την σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Σύμφωνα με το patrisnews.com ο ίδιος αρνήθηκε απολογούμενος την βαρύτατη κατηγορία που του έχει αποδοθεί και ισχυρίστηκε ενώπιον της δικαστικής λειτουργού ότι ουδέποτε αποπειράθηκε να σκοτώσει την γυναίκα του, με την οποία είναι χρόνια παντρεμένοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομική υπεράσπιση του κατηγορούμενου προσκόμισε στο στάδιο αυτό ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, όπου σύμφωνα με την εξέταση από δύο ιατρούς, ο κατηγορούμενος χρήζει ψυχιατρικής περίθαλψης σε κατάλληλο νοσοκομείο, ωστόσο το σχετικό αίτημα δεν έγινε αποδεκτό και έτσι ο 48χρονος θα οδηγηθεί στη φυλακή.

