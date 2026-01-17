Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Το σημείο «κλειδί» των ερευνών και τα 2 σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις με τους γονείς της

Για 9η ημέρα παραμένει εξαφανισμένη η 16χρονη Λόρα. Οι γονείς της, οι φίλοι της και το «Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζουν μέσω τηλεόρασης και social media να κάνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί τους ενώ ζητούν από την ίδια να εμφανιστεί και να δώσει ένα τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισής της. Οι τελευταίες μαρτυρίες ανέφεραν πως η 16χρονη κινούνταν στου Ζωγράφου, στην περιοχή που πρωτοέφτασε αφού εγκατέλειψε το σπίτι της στην Πάτρα. Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε η ανήλικη να γυρίσει με ασφάλεια σπίτι της και να αποκαλυφθούν οι λόγοι για τους οποίους αποφάσισε να εγκαταλείψει την οικογένειά της. Οι αρχές αναφέρουν πάντως πως μεγάλο μέρος του μυστηρίου της εξαφάνισης της κρύβεται στην περιοχή του Ζωγράφου. Την βοηθά κάποιος; Γιατί άφησε το σπίτι της, σβήνοντας κάθε ίχνος της; Αυτά είναι 2 από τα σημαντικότερα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αρχές. Το πρώτο σενάριο των αρχών επικεντρώνεται στο ότι η 16χρονη έχει σβήσει τα ίχνη της με την βοήθεια ενός δεύτερου προσώπου. Άλλωστε η Λόρα, με το που έφτασε με το ταξί στου Ζωγράφου, συνδέθηκε σε wifi με το κινητό της στέλνοντας μήνυμα σε κάποιον άγνωστο.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfqls6j604zd" ></iframe> </div>

Το δεύτερο σενάριο επικεντρώνεται στο ότι η 16χρονη Λόρα κατάφερε να φύγει μυστικά και από την περιοχή του Ζωγράφου και ίσως και από την χώρα. Η 16χρονη είχε σχεδιάσει καλά την εξαφάνισή της και φαίνεται πως δεν είχε λόγο να περιμένει στου Ζωγράφου από τη στιγμή κιόλας που ήδη υπήρχαν μαρτυρίες που την ήθελαν στην περιοχή. Η πιθανότητα να έχει φύγει από τη χώρα με αεροπλάνο φαίνεται μηδαμινή μιας και οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου θα την είχε «τσακώσει». Εξετάζεται μήπως η 16χρονη έφυγε από την Αθήνα με λεωφορείο που εκτελεί τη διαδρομή Αθήνα – Γερμανία έχοντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό της, περιμένουν να δώσουν πληροφορίες τα κλειστά social media της, το κινητό της –στην περίπτωση που συνδεθεί ξανά με internet- και μαρτυρίες. Ήθελε να φύγει μαζί με τη μητέρα της

Την ίδια ώρα μια νέα αποκάλυψε έφερε στο φως ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι η Λόρα φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με την μητέρα της. Οι αρχές πήραν καταθέσεις από τους γονείς της ανήλικης, προκειμένου να βρουν απαντήσεις στα όσα είχε ισχυριστεί η ίδια στον κύκλο της. Μαρτυρίες ανέφεραν πως ο πατέρας της ήταν πιεστικός απέναντι στην κόρη του και της μιλούσε με αυστηρό τρόπο.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfqe7bsw4vg9" ></iframe> </div>

Ο πατέρας της 16χρονης είπε σε κατάθεσή του ότι έκανε έλεγχο στην κόρη του, χωρίς να αφήσει να εννοηθεί ότι είναι αυστηρός. Μάλιστα, δήλωσε ότι φοβάται μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια της Λόρα και στην Ελλάδα, μία δήλωση που οδήγησε και περαιτέρω έρευνα των αρχών. Από αυτήν, προέκυψε ότι όταν έμενε η οικογένεια στην Γερμανία, ένας γείτονάς τους είχε κάνει καταγγελία για λεκτική βία του πατέρα σε βάρος της 16χρονης με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η επιμέλεια για μερικές μέρες. Αυτός ίσως να ήταν και ένας από τους λόγους που τον ώθησαν να φύγει από την Γερμανία.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfq90i26s8nd" ></iframe> </div>