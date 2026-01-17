Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας στα ανατολικά - Η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

Ο καιρός αλλάζει από το Σάββατο με νέο κύμα κακοκαιρίας, προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, με πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, ο πολικός αέρας θα κατηφορίσει από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα, κινούμενος νότια-νοτιοδυτικά και φέρνοντας πτώση θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις βοριάδες.

Τα φαινόμενα δεν θα είναι ιδιαίτερα έντονα, καθώς η πολική αέρια μάζα είναι γενικά ξηρή και χρειάζεται υγρασία από το Αιγαίο για να δώσει τις πρώτες βροχές και χιόνια, τόνισε ο κ. Μαρουσάκης.

Βροχές και χιόνια στα ορεινά

Το Σάββατο αναμένονται βροχές στα ανατολικά, χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης, ενώ ο καιρός στα δυτικά θα παραμείνει καλύτερος, με προσοχή στους θυελλώδεις ανέμους. Την Κυριακή, θα σημειωθούν ασθενείς βροχές και χιονοπτώσεις στα υψηλότερα τμήματα των περιοχών που βλέπουν στο Αιγαίο, καθώς και σε ορεινά-ημιορεινά της Κρήτης.

Τη Δευτέρα, το μοτίβο θα παραμείνει ίδιο, με ψυχρό και υγρό καιρό στα ανατολικά και νότια, και πιο ξηρό και θερμό στα δυτικά, συνοδευόμενο από θυελλώδεις ανατολικούς ανέμους. Η θερμοκρασία θα ανέβει προς τη δυτική Ελλάδα και θα πέσει ανατολικά.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα φαινόμενα δεν φαίνεται να είναι πολλά και έντονα, αλλά θα έχει αρκετό κρύο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους ανέμους τόσο σε ανατολική όσο και σε δυτική χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΕΜΥ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (17/1)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και την Εύβοια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), τη δυτική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, καθώς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 15 βαθμούς και μόνο στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (18/1)

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (19/1)

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (20/1)

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί στα δυτικά 6 με 8 και στα νότια τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.