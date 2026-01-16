Στα ύψη η ζήτηση για το πατρινό καρναβάλι: Στο 72% οι προ-κρατήσεις, δωμάτια από 65 ευρώ

Η αντίστροφη μέτρηση για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 έχει αρχίσει και το ενδιαφέρον καρναβαλιστών και επισκεπτών είναι ήδη αυξημένο, γεγονός που αποτυπώνεται στις υψηλές προ-κρατήσεις.
Με ρίζες που χάνονται σχεδόν δύο αιώνες πίσω, το Πατρινό Καρναβάλι μετρά φέτος 196 χρόνια συνεχούς παρουσίας.
Το σύνθημα της μεγάλης γιορτής θα δοθεί το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, από την Πλατεία Γεωργίου Α΄, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη των εκδηλώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Καθαρά Δευτέρα.
Η τελετή έναρξης θα φιλοξενηθεί σε υπαίθρια σκηνή περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, ειδικά σχεδιασμένη για να υποδεχθεί το καλλιτεχνικό και τελετουργικό μέρος της βραδιάς. Την έναρξη θα ακολουθήσει το διαχρονικό καρναβαλικό τελετουργικό. Ο Τελάλης, πάνω στο μουσικό άρμα του, θα διασχίσει τους δρόμους της πόλης, καλώντας μικρούς και μεγάλους να πάρουν μέρος στη μεγάλη γιορτή.
Το καρναβάλι θα κορυφωθεί παραδοσιακά το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, με αποκορύφωμα τη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση των πληρωμάτων το Σάββατο, τη Μεγάλη Παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων και την καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 με ένα εντυπωσιακό τελετουργικό φινάλε στον μόλο της Αγίου Νικολάου, στο βόρειο λιμάνι της πόλης.
Έντονο ενδιαφέρον και υψηλές προ-κρατήσεις
Η δυναμική του πατρινού καρναβαλιού αποτυπώνεται ήδη στον τομέα του τουρισμού.
Σύμφωνα με στοιχεία από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, που καταγράφονται σε έρευνα του E- Real Estates, οι προ-κρατήσεις για το Σαββατοκύριακο της έναρξης αγγίζουν το 72%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση.
Το κόστος διαμονής για μία διανυκτέρευση (άφιξη Σάββατο 17/1 – αναχώρηση Κυριακή 18/1) στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται:
από 65€ για κατοικία 1 υπνοδωματίου στην περιοχή Αγίου Νικολάου – Μαιζώνος,
έως 116€ για κατοικία 2 υπνοδωματίων στη συμβολή Ρήγα Φεραίου και Γεροκωστοπούλου, με δυνατότητα φιλοξενίας έως 6 ατόμων.
Την ίδια στιγμή, στη γνωστή πλατφόρμα Airbnb, διαθέσιμες στο κέντρο της πόλης (από Ζαΐμη έως Βότση) εμφανίζονται μόλις 21 κατοικίες, στοιχείο που δείχνει ότι πολλοί επισκέπτες έχουν ήδη οργανώσει έγκαιρα τη συμμετοχή τους στο Πατρινό Καρναβάλι 2026.
Παράλληλα, καταγράφεται μείωση της δυναμικής των εγγεγραμμένων ακινήτων σε σχέση με πέρυσι, καθώς στον Δήμο Πατρέων καταμετρώνται 437 ακίνητα (έναντι 472 την αντίστοιχη περσινή περίοδο), εκ των οποίων:
το 87% είναι εγγεγραμμένα στην Airbnb,
και το 98% αφορούν ολόκληρα διαμερίσματα και όχι ιδιωτικά δωμάτια.
Το Πατρινό Καρναβάλι ως αρωγός τουριστικής ανάπτυξης
Σύμφωνα με στοιχεία της DataRC στο Καρναβάλι των Μεγάλων, το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών, 54,1%, προέρχεται από την Αττική, ενώ το Καρναβάλι των Μικρών προσελκύει οικογένειες και συμμετέχοντες από διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας και κυρίως από πόλεις της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων.
Οι επισκέπτες επιλέγουν το πατρινό καρναβάλι πρωτίστως επειδή το αντιλαμβάνονται ως έναν κορυφαίο «προορισμό διασκέδασης» και ως ευκαιρία να βιώσουν την έντονη και μοναδική «καρναβαλική ατμόσφαιρα». Οι επιμέρους εκδηλώσεις και το θέαμα που προσφέρουν λειτουργούν περισσότερο ως δευτερεύοντα κριτήρια επιλογής, γεγονός που υπογραμμίζει τον βιωματικό χαρακτήρα του θεσμού.
Ο μεγαλύτερος όγκος επισκεπτών καταφθάνει στην Πάτρα κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο της κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Η μέση διάρκεια παραμονής υπολογίζεται στις 2 έως 2,5 ημέρες, ενώ περίπου ένας στους πέντε επισκέπτες επιλέγει την αυθημερόν επίσκεψη. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη συγκεντρωμένη χρονικά τουριστική ζήτηση, αλλά και τα όρια της υφιστάμενης τουριστικής εκμετάλλευσης
