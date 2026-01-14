Λαμπαδηδρομία από το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας για να «ξυπνήσει» η πόλη πριν την Έναρξη του Καρναβαλιού

Μια ξεχωριστή και άκρως καρναβαλική δράση ετοιμάζουν τα μέλη του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας, μία μόλις ημέρα πριν την Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, με στόχο –όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν– να «ξυπνήσουν την πόλη».

Πρόκειται για την 1η λαμπαδηδρομία καρναβαλικής φλόγας, με τίτλο «Θα σε κάνω λαμπάδα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στις 20:30, με αφετηρία το στέκι του Καρναβαλικού Κομιτάτου στην Αγίου Νικολάου 26 & Μαιζώνος.

Η πομπή, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 60 άτομα με ειδικές φορεσιές, θα διασχίσει το κέντρο της Πάτρας και, μετά από μια –όπως περιγράφεται με χιούμορ– «εξαντλητική» διαδρομή 500 μέτρων, θα καταλήξει στην πλατεία Γεωργίου. Εκεί, τα μέλη του Κομιτάτου θα συναντηθούν με την Καρναβαλική Ακαδημία και όλοι μαζί θα ανάψουν τη φλόγα που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της αποκριάτικης περιόδου στην πόλη.

Το Καρναβαλικό Κομιτάτο καλεί μέλη, φίλους και φίλους των φίλων να συμμετάσχουν στη γιορτινή δράση, με προτεραιότητα σε όσους φορούν λευκό παντελόνι και λευκό τοπ, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και οι πιο… δημιουργικές παρεκκλίσεις.

Τελετάρχης της λαμπαδηδρομίας θα είναι ο Πύρρος Βεστήρας, σε μια εκδήλωση που φιλοδοξεί να δώσει το πρώτο δυναμικό σήμα για το Πατρινό Καρναβάλι 2026.