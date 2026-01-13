Πάτρα: Το Κομιτάτο ετοιμάζει τελετή αφής και λαμπαδηδρομία στο κέντρο λίγο πριν την Τελετή Έναρξης!

Λαμπαδηδρομία ετοιμάζουν τα μέλη του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας σκοπεύοντας να «ξυπνήσoυν την πόλη» μια ημέρα πριν την Τελετή Έναρξης του Πατρινού καρναβαλιού.

«Η εκδήλωση θα ξεκινήσει από τον χώρο του Καρναβαλικού Κομιτάτου στην Αγίου Νικολάου στις 20:30 την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, θα περάσει από το κέντρο της πόλης και θα καταλήξει στην πλατεία Γεωργίου. Στη δράση θα συμμετάσχουν περίπου 60 άτομα, τα οποία θα φορούν ειδικές φορεσιές», λέει στο thebest.gr ο Γιώργος Ρόδης, μέλος του Κομιτάτου.

Ο ίδιος περιγράφει τη Λαμπαδηδρομία με τίτλο «Θα σε κάνω λαμπάδα» ως σαρκαστική και κωμική. «Η ιδέα είναι να προκαλέσουμε χαμόγελα και να δώσουμε έναν άλλο τόνο στις καρναβαλικές εκδηλώσεις», αναφέρει.

Υποδοχή στην πλατεία Γεωργίου

«Στην πλατεία Γεωργίου, τα μέλη και τα στελέχη του Καρναβαλικού Κομιτάτου θα μας υποδεχθούν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής και συμμετοχής. Η δράση είναι μια συμβολική τελετή αφής» σημειώνει ο κ. Ρόδης.

Όπως τονίζει, η Λαμπαδηδρομία δεν είναι απλώς μια παρέλαση φωτός και χρώματος. «Το κάνουμε για να ξυπνήσουμε την πόλη και να δώσουμε ένα μήνυμα αφύπνισης. Είναι μια τελετή αφής που σηματοδοτεί την καρναβαλική περίοδο με κέφι και δημιουργικότητα», καταλήγει.