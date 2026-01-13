Πάτρα: Εμφανίστηκε στην αστυνομία ο άνδρας που συνομιλούσε με τη 16χρονη Λόρα

Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης
Το πρωί της Τρίτης παρουσιάστηκε στην Ελληνική Αστυνομία ο άνδρας που είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με τη 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 58χρονο, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν στο σημείο μαζί με την κόρη του, με σκοπό να αγοράσουν το παλιό κινητό τηλέφωνο της ανήλικης έναντι 200 ευρώ.
Eπιπλέον φέρεται να είπε πως δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση της 16χρονης.
Στο εν λόγω βίντεο διακρίνεται η 16χρονη να συναντά έναν ηλικιωμένο άνδρα. Η 16χρονη Λόρα η οποία φορά στην πλάτη της τη σχολική της τσάντα συνομιλεί με τον άνδρα χωρίς εμφανή ένταση ενώ η συνάντησή τους φαίνεται σύντομη.
Το βίντεο:
Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το ίδιο υλικό, η Λόρα αποχωρεί από το σημείο με ταξί ενώ ο άνδρας επιβιβάζεται σε διαφορετικό όχημα και απομακρύνεται προς άλλη κατεύθυνση.
Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε στου Ζωγράφου (στο σημείο όπου την άφησε το ταξί) η τσάντα της.
Ένας πολίτης την εντόπισε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης στην περιοχή, και στη συνέχεια την παρέδωσε στο ΑΤ, όπου και διαπιστώθηκε πως ανήκει στην ανήλικη.
