Πάτρα: Εμφανίστηκε στην αστυνομία ο άνδρας που συνομιλούσε με τη 16χρονη Λόρα

Το πρωί της Τρίτης παρουσιάστηκε στην Ελληνική Αστυνομία ο άνδρας που είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με τη 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 58χρονο, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν στο σημείο μαζί με την κόρη του, με σκοπό να αγοράσουν το παλιό κινητό τηλέφωνο της ανήλικης έναντι 200 ευρώ.



Eπιπλέον φέρεται να είπε πως δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση της 16χρονης.

Στο εν λόγω βίντεο διακρίνεται η 16χρονη να συναντά έναν ηλικιωμένο άνδρα. Η 16χρονη Λόρα η οποία φορά στην πλάτη της τη σχολική της τσάντα συνομιλεί με τον άνδρα χωρίς εμφανή ένταση ενώ η συνάντησή τους φαίνεται σύντομη.

Το βίντεο: