Ανοιχτή κόντρα του Συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών με την Καρυστιανού: «Όφειλε να παραιτηθεί» - «Θα φύγω αν μου το ζητήσει η συνέλευση»

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την Προεδρία του Συλλόγου των Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζήτησαν χθες πέντε από τα επτά μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, στον απόηχο της απόφασής της να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα.

Υπογραμμίζοντας πως «δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», τα πέντε από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τραβούν πλέον μια σαφή διαχωριστική γραμμή από την Μαρία Καρυστιανού, η οποία φέρεται να έγινε ήδη κοινωνός της σχετικής απόφασης.

Στο κείμενο το οποίο υπογράφουν οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης, οι υπογράφοντες γνωστοποιούν ότι έχουν ήδη ζητήσει από την κυρία Καρυστιανού να παραιτηθεί από τη θέση της, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διαγράφει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο. Ως προς την προαναγγελία του νέου κόμματος, οι συγγενείς υποστηρίζουν πως η Μαρία Καρυστιανού θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί από τη θέση της Προέδρου, ενώ την εγκαλούν ότι απουσίαζε αδικαιολόγητα από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Επειδή τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού ότι αναμένει να της ζητηθεί να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών,

Επειδή απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και ήδη έχει ενημερωθεί για την απόφασή του να της ζητηθεί να παραιτηθεί, παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος,

Επειδή η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ,

Κι επειδή η ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην Απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί, και δε θέλουμε να υπάρχει καμία παρερμηνεία ή υπόνοια για αυτή μας την ενέργεια, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πήραμε τη σχετική απόφαση ως πλειοψηφία του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση.

Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις.

Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το Έγκλημα.

Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια ανάδειξης των πραγματικών αιτίων και όλων των ενόχων για το έγκλημα που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να αποκαλυφθούν στη Δίκη που ξεκινάει σε λίγους μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης και τον κατακερματισμό με τις επιμέρους δίκες που είναι σε εξέλιξη.

Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, αλλά και για τον ανυποχώρητο αγώνα του να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Αυτή είναι η πραγματική δικαίωση.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

«Νορμαλ διαδικασία»

Την ίδια στιγμή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων υποστηρίζουν για την Μαρία Καρυστιανού πως η «ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί», όπως επισημαίνεται. Ωστόσο, μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1, η κυρια Καρυστιανού υπέδειξε έναν άλλο «διάδρομο» για την παραίτησή της, την οποία δεν αρνείται, ζητώντας να υπάρξει απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

«Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σ' αυτά που ορίζει ο σύλλογος, ως προς τον σκοπό της δημιουργίας και της ύπαρξής του. Δεν έχω αλλάξει καθόλου. Από μένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο που χρησιμοποιούν κάποιοι συγγενείς, το οποίο ταιριάζει με το υβρεολόγιο της ΝΔ, καλά, και των υπόλοιπων κομμάτων πλέον, δεν θα το ακούσετε, ούτε θα ακούσετε από μένα ότι με λίγο σπρώξιμο η Δικαιοσύνη θα λειτουργήσει. Γιατί εγώ έχω κάνει πάρα πολύ σπρώξιμο, όχι λίγο, και είδα ότι η Δικαιοσύνη παραμένει σταθερά ακλόνητη στη συγκάλυψη», τόνισε η ίδια, διευκρινίζοντας πως θα «παραιτηθεί από τον Σύλλογο «εφόσον της ζητηθεί επισήμως, μέσα από τη νορμάλ διαδικασία, μέσα από μια γενική συνέλευση και το αποτέλεσμα της συνέλευσης».

Εκτός ο Φαραντούρης, ενδιαφέρον από Βρεττό

Ως προς τα επόμενα βήματα του νέου κόμματος, ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού τράβηξε χθες από πλευράς της αυτή τη φορά μία διαχωριστική γραμμή, αφήνοντας εκτός νυμφώνος τον Ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη.

Αν και «ο κ. Φαραντούρης μας βοήθησε πάρα πολύ με το άρθρο 86», είπε η ίδια ξεκαθαρίζοντας πως τον εκτιμά σαν άνθρωπο, εντούτοις «το καινούργιο εγχείρημα έχει κάποια πολύ αυστηρά πλαίσια λειτουργίας και ένα από αυτά είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί». «Οι πολιτικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και έφεραν τη χώρα σ' αυτή την κατάσταση» σημείωσε ακόμη η κυρια Καρυστιανού, με το ενδιαφέρον τώρα να στρέφεται στους… επιλαχόντες, δηλαδή στελέχη που συμμετείχαν σε εκλογικές διαδικασίες, αλλά δεν κατάφεραν να εκλεγούν, ώστε να αποκτήσουν ενεργό πολιτικό αποτύπωμα. Όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Μαρίας Γρατσία.

Παρά τις… προδιαγραφές, το ενδιαφέρον του για το πολιτικό εγχείρημα Καρυστιανού δήλωσε ανοιχτά χθες στο Ertnews ο ανεξάρτητος βουλευτής, Νίκος Βρεττός, προερχόμενος από την «Νίκη», ενώ αποστάσεις έλαβε δημόσια ο ανεξάρτητος πλέον Ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντουρης.

Χωρίς να κάνει ευθεία αναφορά στην Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Φαραντούρης σχολίασε πως «καλωσορίζει την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη», προσθέτοντας ότι ενώνει τη φωνή του στο αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια, αλλά καταλήγοντας πως πρέπει «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά»