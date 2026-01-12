Μαρία Καρυστιανού: Την παραίτησή της ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών

Να παραιτηθεί η Μαρία Καρυστιανού από πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη ζητούν τα μέλη του ΔΣ, μετά τις ανακοινώσεις για νέο κόμμα.

Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου για της τραγωδία στα Τέμπη έχουν στείλει επιστολή στη Μαρία Καρυστιανού από το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, ενώ να σημειωθεί πως η θητεία της λήγει τον Μάρτιο, όμως οι δηλώσεις για νέο κόμμα επιταχύνουν τις διαδικασίας, καθώς δε συνάδει η ιδιότητα της προέδρου με αυτή της πολιτικού.

Νωρίτερα πάντως η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως θα παραιτηθεί από τον Σύλλογο «εφόσον της ζητηθεί επισήμως, μέσα από τη νορμάλ διαδικασία, μέσα από μια γενική συνέλευση και από το αποτέλεσμα της συνέλευσης».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σ’ αυτά που πορίζει ο σύλλογος, ως προς τον σκοπό της δημιουργίας και της ύπαρξής του. Δεν έχω αλλάξει καθόλου.

Από μένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο που χρησιμοποιούν κάποιοι συγγενείς, το οποίο ταιριάζει με το υβρεολόγιο της ΝΔ, καλά, και των υπόλοιπων κομμάτων πλέον, δεν θα το ακούσετε, ούτε θα ακούσετε από μένα ότι με λίγο σπρώξιμο η Δικαιοσύνη θα λειτουργήσει.

Γιατί εγώ έχω κάνει πάρα πολύ σπρώξιμο, όχι λίγο, και είδα ότι η Δικαιοσύνη παραμένει σταθερά ακλόνητη στη συγκάλυψη".

