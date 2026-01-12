Πάτρα: Στη φυλακή δύο ακόμη άτομα για το φονικό στο κλαμπ

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ανακριτή Πατρών, ακόμα δύο άτομα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία του 30χρονου Κώστα Μπατσιλάρη, ο οποίος δολοφονήθηκε σε νυχτερινό κέντρο επί της οδού Αγίου Ανδρέου, στην Πάτρα.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή το πρωί της Δευτέρας, όπου και έδωσαν τις δικές τους εκδοχές για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας. Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας και με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας, ενώ συγγενείς και φίλοι του θύματος ζητούν δικαίωση για τον άδικο χαμό του 30χρονου Κώστα Μπατσιλάρη. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος.