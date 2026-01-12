Πάτρα: Τέλος στη ζωή του έβαλε 50χρονος- Ο άνδρας φέρεται να είχε προειδοποιήσει τη σύζυγό του

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη ΔΙ.ΑΣ. της Άμεσης Δράσης Πατρών, όταν η σύζυγος 50χρονου άνδρα κάλεσε το «100», αναφέροντας ότι δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Παρασκευή, ενώ στο τελευταίο τηλεφώνημά του είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει.

Αστυνομικοί μετέβησαν σε διαμέρισμα στην οδό Κορίνθου, στο κέντρο της Πάτρας. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να ανοίξει. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος, με τραύμα στην κοιλιά από κουζινομάχαιρο που εντοπίστηκε δίπλα του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία.