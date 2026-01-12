Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τέλος στη ζωή του έβαλε 50χρονος- Ο άνδρας φέρεται να είχε προειδοποιήσει τη σύζυγό του

Πάτρα: Τέλος στη ζωή του έβαλε 50χρονος-...

Βρέθηκε μαχαιρωμένος στο διαμέρισμά του

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη ΔΙ.ΑΣ. της Άμεσης Δράσης Πατρών, όταν η σύζυγος 50χρονου άνδρα κάλεσε το «100», αναφέροντας ότι δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Παρασκευή, ενώ στο τελευταίο τηλεφώνημά του είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει.

Αστυνομικοί μετέβησαν σε διαμέρισμα στην οδό Κορίνθου, στο κέντρο της Πάτρας. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να ανοίξει. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος, με τραύμα στην κοιλιά από κουζινομάχαιρο που εντοπίστηκε δίπλα του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα- εξαφάνιση 16χρονης: Βολές για την ΕΛ.ΑΣ. από το «Χαμόγελο του παιδιού»- Κ. Γιαννόπουλος: «Τι έκαναν τόσες μέρες;»

Αγρότες: Στον «αέρα» η συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Πάτρα: Κινητοποίηση για τις Σχολικές Επιτροπές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αυτοκτονία

Ειδήσεις