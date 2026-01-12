Αγρότες: Στον «αέρα» η συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το ραντεβού του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων, καθώς οι διαφωνίες που έχουν προκύψει σχετικά με τη σύνθεση και τον αριθμό των συμμετεχόντων δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (13.01.2026), στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η επιθυμία είναι οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνουν κανονικά την Τρίτη, με πιθανή ώρα έναρξης τη 1 το μεσημέρι, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έγκαιρη κατάθεση των ονομάτων των εκπροσώπων για λόγους ασφαλείας.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οτιδήποτε «τεχνικό και διαδικαστικό μπορεί να επιληφθεί είμαστε εδώ για να τα λύσουμε, είναι σημαντικές συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», λέγοντας ότι «δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για παραπάνω». Παράλληλα, σημείωσε ότι ο διάλογος πρέπει να είναι «εποικοδομητικός και όχι πανηγύρι».

Για την άρνηση του μπλόκου της Νίκαιας να έρθει στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε ότι από τη πλευρά της κυβέρνησης η πρόσκληση είναι η συνάντηση να γίνει με πρόσωπα πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται. Να γίνει συνάντηση που δεν εκπροσωπεί το όλον, τότε είναι άδικο, είπε. Στη συνέχεια είπε με αιχμή, ότι όποιος δεν έρχεται σε διάλογο σημαίνει ότι δεν πιστεύει σε αυτά που λέει.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους από τα μπλόκα, σε δύο διακριτές επιτροπές. Οι αγρότες, από την πλευρά τους, ζητούν να συμμετάσχουν 25 εκπρόσωποι από τις περιφέρειες και στη συνέχεια 10 εκπρόσωποι αλιέων, μελισσοκόμων και κτηνοτρόφων. Ωστόσο, από το Μέγαρο Μαξίμου έχει ζητηθεί οι συνθέσεις να περιοριστούν σε έως 20 άτομα ανά συνάντηση.

Σημειώνεται ότι στα μπλόκα στη Νίκαια Λάρισας, στα Μάλγαρα και στο Κάστρο Βοιωτίας υπάρχουν εισηγήσεις να μην πάνε στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών παραμένει «αγκάθι» για την υλοποίηση των δύο συναντήσεων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα (12.01.2026) το πρωί στο Open, τόνισε ότι λόγω του γεγονότος ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές δεν ήθελαν να βρεθούν όλοι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου, δέχτηκε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις. Μία με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων (που θα αποτελείται από 20 άτομα) και μία με εκπροσώπους άλλων μπλόκων (επιτροπή 20 ατόμων). Από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης έγινε γνωστό ότι η αντιπροσωπεία τους θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό αύριο στις 15:00. Σε αυτή τη συνάντηση θα συμμετάσχουν 16 συνολικά μπλόκα και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

Από την πλευρά τους οι αγροτοσυνδικαλιστές επιμένουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει δεκτό το αίτημά τους για τη συμμετοχή 25 αγροτών και 10 κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στη σύσκεψη, την κατηγορούν ότι επιχειρεί να τους διασπάσει και απειλούν ότι δεν θα προσέλθουν στη συνάντηση. Μάλιστα, όπως έκαναν γνωστό, θα υπάρξει σχετική εισήγηση στη συνέλευση στη Νίκαια της Λάρισας στις 18:00 το απόγευμα.