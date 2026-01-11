Μαξίμου: Δύο συναντήσεις την Τρίτη- Τι ζητούν οι αγρότες

Δύο συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη.

Όπως λένε, πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, «δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα, η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Διευκρινήσεις για τη σύνθεση των επιτροπών που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό ζητούν οι αγρότες

Από την πλευρά τους, οι αγρότες της επιτροπής των μπλόκων ζητούν μία επιτροπή 25 ατόμων που θα είναι κατά κύριο λόγο αγρότες και άλλη μία από αλιείς κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Από το κυβερνητικό στρατόπεδο έκαναν λόγο ότι γίνεται αποδεκτό το αίτημα για δύο επιτροπές, οι οποίες θα αποτελούνται από έως 20 άτομα η καθεμία.

Οι αγρότες της επιτροπής των μπλόκων θέλουν η κυβέρνηση να απαντήσει επίσημα στο αίτημα, ξεκαθαρίζοντας ποιοι θα είναι σε αυτές τις δύο επιτροπές.

Μάλιστα, υποστηρίζουν πως σε αυτές τις δύο επιτροπές θα είναι τόσο μπλόκα τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα τους, όσο και Κρητικοί αγρότες που θέλουν να δουν τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση αναμένεται να απαντήσει αύριο μέχρι το μεσημέρι για να λυθεί το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει. Διαφορετικά οι αγρότες της πανελλαδικής επιτροπής λένε πως αν το αίτημά τους δεν γίνει δεκτό, ενδεχομένως και να μην προσέλθουν στη συνάντηση.