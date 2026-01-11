Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο

Σοβαρά εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ νέου ξυλοδαρμός του άτυχου 17χρονου στις Σέρρες, προτού αυτός υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, φαίνεται να έχουν εμπλακεί στον ξυλοδαρμό επιπλέον δύο, τρία άτομα.

Επικαλούμενος τα έως τώρα ιατροδικαστικά στοιχεία και την πορεία των ερευνών, ο ίδιος τονίζει ότι το σενάριο αυτό «θεωρείται πιθανό και από την ανάκριση», γεγονός που έχει οδηγήσει στη συνέχιση της έρευνας, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε παρακείμενους δρόμους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καταγράφονται ύποπτες κινήσεις.

Όπως επισημάνθηκε εκ νέου από τον κ. Χαλκιόπουλο, η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί επισήμως στις ανακριτικές αρχές, ωστόσο οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα, που κατά την εκτίμηση της οικογένειας φαντάζει απίθανο να προκλήθηκαν από ένα ανήλικο παιδί.

«Αναφορά για παρέα ανηλίκων με σοβαρό ποινικό παρελθόν»

Ο κ. Χαλκιόπουλος ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο ανήλικος να ξυλοκοπήθηκε εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο, ακόμα και κοντά στο σπίτι του ή στον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σημείωσε, έγινε αναφορά και σε παρέα ανηλίκων με σοβαρό ποινικό παρελθόν, που φέρεται να δρα στην τοπική κοινωνία. Οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν την ανάγκη να διερευνηθεί αν υπήρξε περαιτέρω εμπλοκή προσώπων μετά το αρχικό επεισόδιο έξω από τη Μητρόπολη Σερρών, με την οικογένεια του 17χρονου να έχει δώσει σαφή εντολή να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση καθώς στόχος της είναι όχι μόνο η απόδοση δικαιοσύνης για τον γιο τους, αλλά και η αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον τόσο στις Σέρρες όσο και πανελλαδικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χαλκιόπουλος στην πολύ μικρή ηλικία του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος στην ουσία έκλεισε τα 15 του χρόνια και μπήκε στα 16 προ ενός μηνός. «Αν ήταν λίγες εβδομάδες μικρότερος, δεν θα μπορούσε καν να τεθεί σε καθεστώς κράτησης» τόνισε και πρόσθεσε: «Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, ήδη από το 2022 υπήρχε καταγγελία από συγγενικό πρόσωπο του ανήλικου δράστη, με αίτημα την αφαίρεση της επιμέλειας, λόγω σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων. Οι δύο γονείς ήταν χρήστες ναρκωτικών, ο πατέρας ήταν φυλακή και απεβίωσε πρόσφατα, η μητέρα ακατάλληλη για την ανατροφή παιδιών».

Ο ίδιος μίλησε και για τις προγενέστερες συλλήψεις του ανήλικου δράστη για ναρκωτικά και κλοπές, διερωτώμενος για τον ρόλο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, των κοινωνικών λειτουργών και των αρμόδιων δομών που τελικά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το τραγικό γεγονός.

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως να είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια».