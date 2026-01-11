Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή: Πού χιονίζει και πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Ραγδαία είναι η επιδείνωση του καιρού, με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά και πεδινά της βόρειας Ελλάδας.

Στα λευκά έχουν ντυθεί αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ σε πολλά σημεία εξαιτίας της κακοκαιρίας η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με αλυσίδες.

Την ίδια ώρα, ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Αλεξανδρούπολη παρασύροντας αυτοκίνητα, δέντρα και τραπεζοκαθίσματα, καθώς οι ριπές του ανέμου έφθαναν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Ανεμοστρόβιλος χτύπησε και το Μεσολόγγι αφήνοντας πίσω του μεγάλες καταστροφές. Στην Πάτρα, ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την πόλη, με την θάλασσα να βγαίνει στην στεριά λόγω των ανέμων στην περιοχή του Ρίου. Μεγάλες καταστροφές και στην Τήνο από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ τα πλοία παρέμειναν δεμένα στον Πειραιά μέχρι τις πρωινές ώρες.

Σε εξέλιξη από τα Βόρεια η ψυχρή εισβολή – Χιονισμένο τοπίο στη Φλώρινα

Ένα μαγευτικό χιονισμένο τοπίο αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες στη Φλώρινα το πρωί της Κυριακής, το οποίο προκάλεσε η έντονη χιονόπτωση. Κατά τις μεσημεριανές ώρες η χιονόπτωση σταμάτησε, ωστόσο το κρύο είναι τσουχτερό και όσο περνούν οι ώρες η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει περισσότερο.

Τα σχολεία αύριο Δευτέρα στους δήμους της Φλώρινας, του Αμυνταίου και των Πρεσπών δεν θα λειτουργήσουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και κυρίως λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ιδιαίτερα προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν, καθώς τα μηχανήματα αποχιονισμού και οι αλατιέρες δουλεύουν ακατάπαυστα, προκειμένου να διατηρήσουν τα δίκτυα ανοικτά ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα ορεινά τοπικά διαμερίσματα της περιοχής της Φλώρινας, όπως επίσης και στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου, το οποίο ξεκίνησε και επίσημα να λειτουργεί με όλες τις πίστες ευρωπαϊκών προδιαγραφών που διαθέτει.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας το Μεσολόγγι

Το πέρασμα της κακοκαιρίας στο Μεσολόγγι ξεκίνησε από το λιμάνι και έφτασε μέχρι την περιοχή Ζέστη, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε καταστήματα εστίασης, σε ένα σπίτι και στο προαύλιο ενός σχολικού συγκροτήματος.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων ξηλώθηκαν μεταλλικές κατασκευές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μία τσίγκινη πέργκολα, η οποία παρασύρθηκε, έπεσε πάνω σε ευκάλυπτο και στη συνέχεια κατέληξε στη μέση του δρόμου.

Τέντες και υπόστεγα υποχώρησαν, δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν πάνω σε τραπεζοκαθίσματα, σε ομπρέλες και άλλο εξωτερικό εξοπλισμό των καταστημάτων της λιμενικής ζώνης του Μεσολογγίου. Ζημιές καταγράφηκαν και σε παιδότοπους σε παρακείμενα καταστήματα.

Στα σημεία επιχείρησαν η Πυροσβεστική με τη συνδρομή προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μεσολογγίου και του Λιμενικού Ταμείου της πόλης, απομάκρυναν τα πεσμένα δένδρα και αντικείμενα, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους.

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι θαμώνες των καταστημάτων βρίσκονταν στο εσωτερικό τους λόγω της καταρρακτώδης βροχή που έπεφτε εκείνη την ώρα στην λιμενική ζώνη του Μεσολογγίου.

Καταστροφές από ανεμοστρόβιλο σε καλλιέργειες στη Ζαχάρω

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου από την περιοχή του Γιαννιτσοχώρι στον δήμο Ζαχάρως, καθώς προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και κηπευτικών καλλιέργειες, ενώ μεγάλες ζημιές έχει υποστεί και το κοιμητήριο της τοπικής κοινότητας.

Επιπλέον, εξαιτίας του ανεμοστρόβιλου Ι. Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν επί της εθνικής οδού Πύργου – Κυπαρισσίας ανατράπηκε από τον ανεμοστρόβιλο, χωρίς ευτυχώς η 37χρονη οδηγός να υποστεί σοβαρό τραυματισμό, καθώς κατάφερε παρά το αρχικό σοκ, να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η πρόγνωση του καιρού

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να συνεχιστεί η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα.

Αναμένονται αρνητικές θερμοκρασίες σε όλη τη βόρεια χώρα και σε κάποιες περιοχές, όπως η Φλώρινα, να πέσει και πολύ κάτω από το μηδέν, φτάνοντας ακόμα και τους -10 και από τα ξημερώματα ακόμα χαμηλότερα.

Επιπλέον, αναμένονται χιόνια και σε ακόμα χαμηλότερα υψόμετρα. Πιο συγκεκριμένα, τα χιόνια μετατοπίζονται ανατολικότερα και αναμένεται χιονοπτώσεις στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, από το βράδυ κυρίως.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Εύβοια, αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Αύριο Δευτέρα αναμένεται να χιονίσει σε χαμηλά υψόμετρα, ακόμη και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Σκύρος και η Εύβοια, ενώ ταυτόχρονα αναμένονται χιονοπτώσεις σε ημιορεινές περιοχές, ακόμη και στην Πελοπόννησο, στα ημιορεινά της Κρήτης, ίσως και στα ημιορεινά των Κυκλάδων.

Οι ποσότητες χιονιού που θα πέσουν δεν θα είναι μεγάλες, ενώ το φαινόμενο γενικά θα έχει μικρή διάρκεια.

Στην Αττική φαίνεται ότι δεν θα δούμε χιόνια, παρά μόνο μικρή ποσότητα πιθανότατα στην Πάρνηθα. Ωστόσο, αναμένεται τσουχτερό κρύο.

Η Δευτέρα θα είναι η πιο κρύα μέρα, αλλά το πιο κρύο πρωινό θα είναι το πρωί της Τρίτης που αναμένονται και αρνητικές θερμοκρασίες όχι μόνο στα βόρεια προάστια, αλλά ίσως και στο κέντρο της Αθήνας με το θερμόμετρο να φτάνει τους 0 βαθμούς.