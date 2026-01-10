Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Σφοδρή χαλαζόπτωση «χτύπησε» την Πάτρα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Σφοδρή χαλαζόπτωση «χτύπησε» την Πάτρα- ...

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Αχαΐα

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε την Πάτρα νωρίτερα, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και οδηγούς και επιβεβαιώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας που σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφθηκαν από στρώματα χαλαζιού.

Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για κατά τόπους έντονα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

