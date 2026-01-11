Υπόθεση Μπασιλάρη: «Οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με την ανθρωποκτονία»- Τι λένε οι συνήγοροι κατηγορουμένων

Αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους την Παρασκευή.

Πρόκειται για δύο αδέλφια πυγμάχους 39 και 36 ετών και έναν 30χρονο. Οι συνήγοροι τους Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας μιλώντας στο eReportaz.gr αναφέρουν: «Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 30χρονου συμπολίτη μας στην Πάτρα, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: "Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Οι εντολείς μας αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Το περιστατικό είναι όλο καταγεγραμμένο σε βίντεο. Από το βίντεο προκύπτει καθαρά ότι οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με τον ανθρωποκτονία καθότι κατα την στιγμή του θανάτου του θύματος αυτοί δεν έχουν καμία οπτική ή άλλη επαφή με ότι λαμβάνει χώρα.

Από το βίντεο επίσης προκύπτει ότι μέλος της παρέας του θανόντος ξεκινάει το περιστατικό μαχαιρώνοντας τον ένα εκ των εντολέων μας και προσπαθώντας να μαχαιρώσει και τον άλλο με μαχαίρι που έφερε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του. Αντιθέτως οι εντολείς μας ήσαν άοπλοι. Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των Τακτικών Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις οποίες αναπτύξαμε αναλυτικά τους ισχυρισμούς μας την Παρασκευή.»