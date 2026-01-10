Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Οι τρεις συλλήψεις για την υπόθεση Μπασιλάρη- Τι λέει η αστυνομία

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία

Συνελήφθησαν, προχθές και χθες, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι παρουσιάσθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθησαν, καθώς διώκονταν με εντάλματα σύλληψης της Ανακρίτριας Πατρών.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, υπενθυμίζεται ότι στις 04-01-2026, τα ξημερώματα, στην Πάτρα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εννέα κατηγορούμενοι άνδρες, ενεργώντας από κοινού και με ανθρωποκτόνο πρόθεση, επιτέθηκαν με λακτίσματα, γρονθοκοπήματα και με τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων σε τέσσερις άνδρες, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα ο ένας και οι υπόλοιποι τρεις να τραυματισθούν ελαφρά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κώστας Μπασιλάρης Δολοφονία Ξυλοδαρμός

