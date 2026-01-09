Τα θύματα του ξυλοδαρμού στο μπαρ της Πάτρας μιλούν για πρώτη φορά – «Από θαύμα επιζήσαμε»

Οι ξάδελφοί του, που βρέθηκαν μαζί με τον Κώστα Μπασιλάρη τη μοιραία νύχτα και δέχθηκαν και οι ίδιοι ακραία βία, μιλούν αποκλειστικά στις «Αποκαλύψεις» και δείχνουν τα σημάδια που άφησαν στο σώμα τους τα χτυπήματα.

Τα τραύματα είναι ακόμη εμφανή: μαυρισμένα μάτια, χτυπήματα στο κεφάλι, στα πλευρά, στη σπονδυλική στήλη. Σημάδια που μαρτυρούν τη βιαιότητα της επίθεσης και επιβεβαιώνουν όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα και έξω από το κατάστημα.

«Από θαύμα επιζήσαμε»

Ο Παναγιώτης, συγγενής του 30χρονου και θύμα ξυλοδαρμού, περιγράφει συγκλονισμένος όσα έζησε. Όπως λέει, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι με μεταλλικό σκαμπό. Το μάτι του παραμένει μαυρισμένο, ενώ τα σημάδια στο πρόσωπό του είναι ακόμη έντονα.

«Από θαύμα επιζήσαμε», δηλώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η επίθεση ήταν ανελέητη και χωρίς κανένα έλεος.

«Ο Κώστας ήταν χωρίς τις αισθήσεις του»

Ακόμη πιο σοκαριστική είναι η περιγραφή για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Κώστας Μπασιλάρης μετά τον ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και συγγενείς του, ο 30χρονος ήταν αναίσθητος, ενώ οι κατηγορούμενοι, αφού τον χτύπησαν αλύπητα, διέφυγαν από το σημείο χωρίς να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ ή την αστυνομία.

Όπως καταγγέλλουν, αρχικά τον μετέφεραν στο σπίτι του και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, σε μια προσπάθεια να σωθεί, όμως ήταν ήδη πολύ αργά.