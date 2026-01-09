Πάτρα: Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση 16χρονης Λόρα

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα Λ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στην περιοχή του Ρίου, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη, γερμανικής καταγωγής, έφυγε από το σπίτι της με προορισμό το σχολείο της, ωστόσο δεν έφτασε ποτέ. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει σημεία ζωής, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, έπειτα από αίτημα της οικογένειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν την ασφάλεια της ανήλικης σε κίνδυνο.
Η Λόρα Λ. έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει περίπου 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια adidas με λευκές ρίγες, ενώ κρατούσε γκρι σχολική τσάντα.
Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.
