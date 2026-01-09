Πάτρα: Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση 16χρονης Λόρα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα Λ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στην περιοχή του Ρίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη, γερμανικής καταγωγής, έφυγε από το σπίτι της με προορισμό το σχολείο της, ωστόσο δεν έφτασε ποτέ. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει σημεία ζωής, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, έπειτα από αίτημα της οικογένειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν την ασφάλεια της ανήλικης σε κίνδυνο.