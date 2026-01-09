Πάτρα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πρόκειται για δύο αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και έναν 29χρονο, οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών αργά το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν τη λήξη του αυτοφώρου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν λάβει προθεσμία από τον Εισαγγελέα προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στο Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για άτομα που είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή και φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία.

Σήμερα απολογείται και 26χρονος κατηγορούμενος

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα στις 11:00 και ένας 26χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες στον Εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, αίτημα που έγινε δεκτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ θεωρείται από τις διωκτικές Αρχές ως ο βασικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, η Εισαγγελία Πατρών έχει ασκήσει βαριές κατηγορίες συνολικά σε εννέα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οργισμένοι οι συγγενείς του 30χρονου

Έξω από τα δικαστήρια και σήμερα βρέθηκαν συγγενείς του 30χρονου Κώστα, που δεν έκρυβαν την οργή τους για τους συλληφθέντες