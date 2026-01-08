Πάτρα: Στον ανακριτή την Παρασκευή ο 26χρονος για τη ανθρωποκτονία του 30χρονου

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του 30χρονου, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μπάρ.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε χρόνο για να προετοιμάσει την απολογία του, με την απολογία του να ορίζεται για αύριο, Παρασκευή, στις 11:00 το πρωί.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 26χρονος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών και φέρεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα θανατηφόρα χτυπήματα. Η εισαγγελέας Πατρών έχει ασκήσει βαριές ποινικές διώξεις σε συνολικά εννέα εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Παράλληλα, αύριο αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή και τρεις ακόμη άνδρες, εκ των οποίων οι δύο είναι αδέλφια, οι οποίοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως το βράδυ της Δευτέρας (05.01.26), λίγο πριν λήξει το αυτόφωρο. Οι συγκεκριμένοι είχαν εξαρχής ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της Πάτρας και είναι γνώριμοι στις αστυνομικές υπηρεσίες από παλαιότερες υποθέσεις.

Κατά περίπτωση, σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.