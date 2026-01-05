Πάτρα: Οργή στα δικαστήρια- "Δεν θα τον ξαναδώ τον Κώστα μου". "Είναι φονιάδες" φωνάζουν οι συγγενείς του 30χρονου

Συγγενείς και οικογένεια βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο όπου αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου.

Με τη φωτογραφία του Κώστα στα χέρια συγγενείς βρίσκονται έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας και θρηνούν ενώ μια γυναίκα κρέμασε και τη φωτό του σε πίνακα ανακοινώσεων.

Κινητικότητα επικρατεί στον χώρο του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας καθώς σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, όπου τα ξημερώματα της Κυριακής σημειώθηκε το άγριο επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο του 31χρονου Κώστα.

Έξω από τα Δικαστήρια υπαρχει αστυνομική δύναμη ενώ πέριξ έχουν συγκεντρωθεί και ρομά.

Οι συλλήψεις αφορούν άνδρες ηλικίας 40 και 56 ετών και, σύμφωνα με τις Αρχές, σχετίζονται με την καταστροφή του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας εντός του καταστήματος. Το υλικό θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης κατά συναυτουργία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα, καθώς είχαν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της εταιρείας security. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος κατέθεσε ότι το καταγραφικό σύστημα είχε επιστραφεί στους ιδιοκτήτες ήδη από έναν μήνα πριν.