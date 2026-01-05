Πάτρα: Στα χέρια της Ασφάλειας τα βίντεο από το νυχτερινό κέντρο που έγινε η δολοφονία του 31χρονου- Ποιος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 31χρονου Κώστα Μπασιλάρη, που έχασε τη ζωή του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της Κυριακής στο νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες του καταστήματος παρέδωσαν τελικά στις αστυνομικές Αρχές το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο φαίνεται να ρίχνει φως στα όσα εκτυλίχθηκαν τη μοιραία νύχτα.

Από την ανάλυση του καταγραφικού προκύπτει η ταυτοποίηση ακόμη δύο ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στον βίαιο ξυλοδαρμό του 31χρονου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για δυο νεαρούς ηλικίας 26 και 30 ετών αντίστοιχα, γνωστοί από την ενασχόληση τους με την πυγμαχία, ενώ εχουν απασχολήσει τις Αρχές, για υποθέσεις της «νύχτας» και ναρκωτικών.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, κεντρικό ρόλο στο περιστατικό φαίνεται να έχει ένας 26χρονος, γνωστός στις Αρχές, ο οποίος εμφανίζεται να καταφέρει τα πιο σφοδρά χτυπήματα στο θύμα.

Στη συνέχεια, στο επεισόδιο εμπλέκονται και άλλα άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις ήδη ταυτοποιημένοι δράστες, αλλά και επιπλέον συμμετέχοντες.

Σε μία από τις καταγραφές, μάλιστα, φαίνεται άτομο να εκσφενδονίζει σκαμπό προς τον 31χρονο, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Την ίδια ώρα, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, ηλικίας 40 και 56 ετών.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαχείριση και την παράδοση του οπτικού υλικού.

Η έρευνα της Ασφάλειας Πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αξιοποιούν πλέον τα βίντεο ως κρίσιμο στοιχείο για την πλήρη ανασύνθεση του αιματηρού περιστατικού και την απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους.