Δυτική Ελλάδα: Ο εορτασμός των Θεοφανίων σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία

Με λαμπρότητα κι επισημότητα θα εορταστούν τα Άγια Θεοφάνεια στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος θα παραστεί στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων στην πόλη της Πάτρας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Χρήστος Παϊσιος θα παραβρεθεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο, ενώ οι Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι θα συμμετέχουν σε αντίστοιχες τελετές στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, ως εξής:

ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης θα παραβρεθεί στον καθαγιασμό των Υδάτων στην Αμφιλοχία, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Νίκος Κατσακιώρης στο Αγρίνιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Στυλιανός Μπλέτσας στη Ναύπακτο, οι Βοηθοί Περιφερειάρχη, Γιώργος Κοντογιάννης στη Βόνιτσα, Κωνσταντίνος Δαουτίδης στο Μεσολόγγι και η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δυτικής Ελλάδας Αμαλία Βούλγαρη στο Αγρίνιο.

ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, θα παραβρεθεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην τελετή καθαγιασμού των υδάτων στην Πάτρα, όπως και οι Αντιπεριφερειάρχες Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος, Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, καθώς και ο βοηθός Περιφερειάρχη Γιώργος Βελισσάρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας στην Ερυμάνθεια, οι Αντιπεριφερειάρχες Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, Κοινωνικής Μέριμνας και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα στο Αίγιο, όπως και οι βοηθοί Περιφερειάρχη Χρήστος Μπούνιας, Δημήτρης Γκαβέρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος στη Δυτική Αχαΐα και ο βοηθός Περιφερειάρχη Λυκούργος Σταυρουλόπουλος στα Βραχνέικα.

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης θα παραβρεθεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάκολο, όπως και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Πάνος Μπράμμος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος στη Σκαφιδιά, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Θεόδωρος Βασιλόπουλος στην Κυλλήνη, οι βοηθοί Περιφερειάρχη Αθανάσιος Φούντας στο Παλούκι Αμαλιάδας και Γιώργος Παναγούλιας στο Δήμο Πηνειού.